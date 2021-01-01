Вечеринка в украинском стиле: Как Юрий Горбунов отметил 51-летие

Ведущий поделился яркими кадрами с празднования дня рождения.

24 августа, в День Независимости Украины, популярному ведущему, актеру и продюсеру фильмов «Скажене весілля» Юрию Горбунову исполнилось 51 год. Однако празднование дня рождения именинник решил отложить на один день.

Читай также: День рождения Юрия Горбунова: ТОП-20 семейных фото ведущего

В своих Инстаграм-аккаунтах в разделе Сторис Юрий и его супруга Катя Осадчая обнародовали фото и видео с шумной вечеринке в украинском стиле. Гости торжества пришли в вышиванках, а развлекали их бандуристы с группы «Шпилясті кобзарі». Также на вечеринке была фотозона с надписью: «Незалежні святкують з Юрою». Среди приглашенных была замечены Потап и Настя Каменских со своей мамой Лидией Петровной.

Как Юрий Горбунов отметил 51-летие Скриншот

День рождения Юрия Горбунова Скриншот

Как Юрий Горбунов отметил 51-летие Скриншот

День рождения Юрия Горбунова Скриншот

Как Юрий Горбунов отметил 51-летие Скриншот

День рождения Юрия Горбунова Скриншот

Как Юрий Горбунов отметил 51-летие Скриншот

День рождения Юрия Горбунова Скриншот

Как Юрий Горбунов отметил 51-летие Скриншот

День рождения Юрия Горбунова Скриншот

Как Юрий Горбунов отметил 51-летие Скриншот

День рождения Юрия Горбунова Скриншот

Как Юрий Горбунов отметил 51-летие Скриншот

День рождения Юрия Горбунова Скриншот

День рождения Юрия Горбунова Скриншот

Как Юрий Горбунов отметил 51-летие Скриншот

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.