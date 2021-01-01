Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вечеринка в украинском стиле: Как Юрий Горбунов отметил 51-летие

Ведущий поделился яркими кадрами с празднования дня рождения.
Вечеринка в украинском стиле: Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Вечеринка в украинском стиле: Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
instagram.com/gorbunovyuriy

24 августа, в День Независимости Украины, популярному ведущему, актеру и продюсеру фильмов «Скажене весілля» Юрию Горбунову исполнилось 51 год. Однако празднование дня рождения именинник решил отложить на один день.

Читай также: День рождения Юрия Горбунова: ТОП-20 семейных фото ведущего

В своих Инстаграм-аккаунтах в разделе Сторис Юрий и его супруга Катя Осадчая обнародовали фото и видео с шумной вечеринке в украинском стиле. Гости торжества пришли в вышиванках, а развлекали их бандуристы с группы «Шпилясті кобзарі». Также на вечеринке была фотозона с надписью: «Незалежні святкують з Юрою». Среди приглашенных была замечены Потап и Настя Каменских со своей мамой Лидией Петровной.

Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Скриншот
День рождения Юрия Горбунова
День рождения Юрия Горбунова
Скриншот
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Скриншот
День рождения Юрия Горбунова
День рождения Юрия Горбунова
Скриншот
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Скриншот
День рождения Юрия Горбунова
День рождения Юрия Горбунова
Скриншот
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Скриншот
День рождения Юрия Горбунова
День рождения Юрия Горбунова
Скриншот
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Скриншот
День рождения Юрия Горбунова
День рождения Юрия Горбунова
Скриншот
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Скриншот
День рождения Юрия Горбунова
День рождения Юрия Горбунова
Скриншот
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Скриншот
День рождения Юрия Горбунова
День рождения Юрия Горбунова
Скриншот
День рождения Юрия Горбунова
День рождения Юрия Горбунова
Скриншот
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Как Юрий Горбунов отметил 51-летие
Скриншот

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Юрий Горбунов, день рождения звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь