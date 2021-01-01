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Ольга Фреймут рассекретила, сколько зарабатывает в Instagram и на свадьбах instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут впервые высказалась о своих гонорарах. В интервью для YouTube-канала Big Money экс-звезда проекта «Ревизор» рассказала, сколько зарабатывает на свадьбах.

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Ольга призналась, что ей стыдно брать деньги с молодоженов, поэтому таких торжеств в ее карьере ведущей было мало. Сейчас она больше занимается конференциями и различными презентациями. Фреймут заявила, что на свадьбах ей платили намного меньше, чем ее звездным коллегам.

«Ну немного, ну от 5 до 6 тысяч долларов. Я просто знаю, сколько некоторые усатые коллеги стоят, вот с такими длинными волосами, у них там больше - от 10 тысяч. И они так гордо называют цену, я как-то так не могу. У людей праздник, им нужно купить квартиру и сделать ремонт и еще я со своими гонорарами. Вот вы бы хотели, чтобы я вашу свадьбу вела? Это будет скучная свадьба», - рассказала ведущая.

Также знаменитость рассекретила, сколько ей платят за размещение рекламы в Инстаграм-Сторис. Одна публикация обойдется заказчику в 700 долларов.

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