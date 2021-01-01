Влад Яма чуть не умер после ужина в столичном ресторане
Популярный хореограф и судья проекта «Танцы со звездами» Влад Яма встретил День Независимости Украины под капельницей. 39-летнему танцору стало плохо после ужина в одном из киевских ресторанов.
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На своей странице в Инстаграм Влад рассказал, что вместе с сыном Леоном и женой Лилией поужинал с давним другом, который сейчас живет за границей. Ночью после встречи у танцора напухли веки, и он решил сам отправиться в больницу на авто. Но буквально через 5 минут Влад почувствовал, что горло тоже отекает, поэтому вызвал скорую.
«Вчера мы встретились с другом, с которым знакомы 20 лет… Вкусно поели и хорошо пообщались. Но… Я уже уснул, но через час проснулся. Давит на глаза изнутри. Еще 5 минут реально думал ехать за рулем в больницу, чтобы не будить своих. Но потом почувствовал, что горло тоже отекает. Дышать становится некомфортно», - рассказал Яма.
Оказалось, что у танцора случился серьезный приступ аллергии – отек Квинке. Позже он выяснил, что в заведении, в котором он ужинал, заменили карамель на мед. Влад добавил, что уже к утру врачам удалось его поставить на ноги.
“Скорая, адреналин, антигистаминное… В меню была указана карамель, а положили мед. В заведении извинились и пообещали сделать выводы. Хотя такая ошибка иногда может стоить жизни“, - рассекретил Яма.
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