Судья «Танцев со звездами» оказался под капельницей.

Влад Яма чуть не умер после ужина в столичном ресторане instagram.com/vladyama_official

Популярный хореограф и судья проекта «Танцы со звездами» Влад Яма встретил День Независимости Украины под капельницей. 39-летнему танцору стало плохо после ужина в одном из киевских ресторанов.

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На своей странице в Инстаграм Влад рассказал, что вместе с сыном Леоном и женой Лилией поужинал с давним другом, который сейчас живет за границей. Ночью после встречи у танцора напухли веки, и он решил сам отправиться в больницу на авто. Но буквально через 5 минут Влад почувствовал, что горло тоже отекает, поэтому вызвал скорую.

«Вчера мы встретились с другом, с которым знакомы 20 лет… Вкусно поели и хорошо пообщались. Но… Я уже уснул, но через час проснулся. Давит на глаза изнутри. Еще 5 минут реально думал ехать за рулем в больницу, чтобы не будить своих. Но потом почувствовал, что горло тоже отекает. Дышать становится некомфортно», - рассказал Яма.

Оказалось, что у танцора случился серьезный приступ аллергии – отек Квинке. Позже он выяснил, что в заведении, в котором он ужинал, заменили карамель на мед. Влад добавил, что уже к утру врачам удалось его поставить на ноги.

“Скорая, адреналин, антигистаминное… В меню была указана карамель, а положили мед. В заведении извинились и пообещали сделать выводы. Хотя такая ошибка иногда может стоить жизни“, - рассекретил Яма.

Влад Яма чуть не умер после ужина в столичном ресторане instagram.com/vladyama_official

Влад Яма чуть не умер после ужина в столичном ресторане instagram.com/vladyama_official

Влад Яма чуть не умер после ужина в столичном ресторане instagram.com/vladyama_official

Влад Яма чуть не умер после ужина в столичном ресторане instagram.com/vladyama_official

Влад Яма чуть не умер после ужина в столичном ресторане instagram.com/vladyama_official

У Влада Ямы случился отек Квинке instagram.com/vladyama_official

У Влада Ямы случился отек Квинке instagram.com/vladyama_official

У Влада Ямы случился отек Квинке instagram.com/vladyama_official

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