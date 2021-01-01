Кузьму Скрябина «оживили» для концерта на НСК «Олимпийском» - видео

Голограмма певца исполнила в День Независимости хит «Люди як кораблі».

Кузьму Скрябина «оживили» для концерта на НСК «Олимпийском» facebook.com/skryabinofficial

Во вторник, 24 августа, в столице состоялся большой концерт по случаю 30-летия со дня провозглашения независимости Украины. Зрителей грандиозного шоу на НСК «Олимпийском» поразило выступление Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин.

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Специально для праздника организаторы «оживили» погибшего артиста с помощью нейросети. На сцене концерта появилась голограмма Кузьмы и исполнила популярный хит «Люди як кораблі».

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