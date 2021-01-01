Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кузьму Скрябина «оживили» для концерта на НСК «Олимпийском» - видео

Голограмма певца исполнила в День Независимости хит «Люди як кораблі».
Кузьму Скрябина «оживили» для концерта на НСК «Олимпийском»
Кузьму Скрябина «оживили» для концерта на НСК «Олимпийском»
facebook.com/skryabinofficial

Во вторник, 24 августа, в столице состоялся большой концерт по случаю 30-летия со дня провозглашения независимости Украины. Зрителей грандиозного шоу на НСК «Олимпийском» поразило выступление Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин.

Читай также: ТОП-5 украинских песен, которые слушают во всем мире

Специально для праздника организаторы «оживили» погибшего артиста с помощью нейросети. На сцене концерта появилась голограмма Кузьмы и исполнила популярный хит «Люди як кораблі».

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Кузьма Скрябин, Андрей Кузьменко, голограмма, День Независимости Украины, концерт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь