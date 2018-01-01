Как звезды поздравили украинцев с Днем Независимости

24 августа Украине исполнилось 30 лет.

Во вторник, 24 августа, украинцы отметили День Независимости нашей страны. Украине исполнилось 30 лет. Во многих городах прошли грандиозные концерты по случаю юбилея, а в столице состоялся праздничный парад. Отмечали 30-летие Украины и за пределами страны.

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Не обошлось и без праздничных публикаций в соцсетях, в том числе и от звезд. Украинские знаменитости поздравили сограждан с Днем Независимости, рассказали за что любят свою страну и показали фото в вышиванках.

“З Днем Незалежності Україно!!! Максимально люблю, максимально вірю, максимально об’їздила всі твої регіони на “ЛеМаршрутка“ і ще раз переконалася, що ТИ - НАЙКРАЩА💛💙“, - написала Леся Никитюк.

“З Днем народження, Україно! 30 років це золотий вік для людини, коли є вже досвід, впевненість і багато шишок вже набито, а висновки зроблено. Нехай 30-річчя стане золотим віком і для нашої країни. Тільки вперед!!!!“, - отметила Катя Осадчая.

“Рідненька Україно, зі святом тебе!❤️ З 30-річчям! Віримо всім серцем в найкраще! Миру і розквіту!💛💙“, - написала Ольга Сумская.

“З Днем народження, Україно! Нехай все буде гучно та яскраво❤️“, - пожелала Слава Каминская.

“З Днем Незалежності, Україно! Молода, красива, незламна… 💛💙“, - поздравила страну Лилия Ребрик.

“З Днем Незалежності, моя Україно! Хочу, щоб ти була вільною та мирною! 💙💛“, - рассказала о своем желании Маша Ефросинина.

“С Днем Рождения, моя любимая Украина! Пусть на земле твоей, живут самые счастливые люди! З Днем Незалежностi, Украïно! ❤️“, - написала Светлана Лобода.

“З Днем народження, Україно! 💙💛“, - поздравила Ани Лорак.

“Люблю тебе всім серцем, всією своєю душею, моя рідна Україно! З Днем Незалежності! 💙💛“, - написал Дзидзьо.

“Я люблю тебе, Україно! Я щасливий та гордий українець, вдячний тобі, що являюся частинкою цієї сильної, непереможної, красивої й талановитої нації!“, - поблагодарил Украину Позитив.

“Я вітаю тебе моя люба з 30-м, ти така молода і така красива! Ніхто не зрівняється з тобою! На твою долю випало так багато, але ти тримаєшся! Ти нас усіх своїх дітей колихаєш на своїх руках… хоча ми різні, дуже різні і часто сваримось і з’ясовуємо хто ж із нас більш «правильно» тебе любить, це все для того, щоби ти подивилась на нас і оцінила нашу любов. А є й такі, які боронять тебе кожен день і такі які твою честь захищають у спорті, музиці, мистецтві, щоби твій/наш прапор замайорів за кордоном і нас всіх об’єднала гордість! Що би вся планета знала, що є така земля, що є такі очі, які сяють жовто-синіми кольорами! Я люблю тебе! З твоїм днем“, - трогательно поздравил Украину Потап.

“З Днем Незалежності, Україно! 🙏🏻❤️“, - написала Алина Гросу.

“Люба подруго 💙💛, я хочу, щоб ти знала, що після 30-ти життя тільки починається!“, - обратилась к Украине Наталья Могилевская.

“З Днем Народження, Україно 💙💛 Ти особлива! Така неймовірно красива, щира, талановита, душевна, різноманітна, співоча та мелодійна. Люблю❤️“, - написала Настя Каменских.

“З Днем Незалежності, Україно! Зі святом кожного з нас! Незалежність - це про свободу, про можливість творити, про кохання, відданість та волю до життя! Насолоджуйтесь, закохуйтесь, радійте, відчувайте життя кожною клітинкою вашого тіла! Україна - це ми! Незалежність - у кожному з нас!💙“, - поздравила украинцев Екатерина Кухар.

“Зі святом, УКРАЇНО. Молода, красива, незалежна - тобі сьогодні 30 років! Люблю і пишаюся! 💙💛“, - написала Оля Полякова.

“З Днем Незалежності (На фото: Мудрість, Майбутнє та Вічність🎇😘🥂)“, - говорится в новой публикации от Верки Сердючки.

“Слава Україні! Героям Слава! Я вітаю всіх нас з Днем Незалежності нашої країни! Нашій Незалежності 30 років. Але насправді нам набагато більше! Можливо, я не так досконало знаю історію України, але я відчуваю її всім своїм серцем! І моя мрія залишається незмінною! Я хочу всім нам побажати чистого неба, чистої землі, чистої мрії, чистої любові! І нехай серця всіх українців по всьому світу, де би ми не були, билися в унісон - завжди разом, завжди на одному диханні. Слава Україні! З Днем Незалежності, Україно! Я люблю тебе, Україно!“, - пожелала Руслана.

“Україно, з Днем Народження🇺🇦! З Днем твоєї незалежності! Молода, впевнена в собі і квітуча! Дай Бог, нам сил, мудрості, терпіння і вміння тебе возвеличувати! Найщиріші обійми нашим янголам охоронцям, які з кожним днем ближче до перемоги! Дякую за наше мирне небо, яке ви охороняєте ціною життя! Дякую добровольцям, які перші пішли нас захищати. Дякую дівчатам, які там в АТО. Волонтерам і тим, хто вірить, що ця жива рана України загоїться🙏❤️ Сьогоднішній день є важливим для кожного з нас! Вітаю! Всім добра❤️“, - поблагодарила Анастасия Приходько.

“Вітаю з 30- річчям Незалежності України! Многая і Благая Літа тобі, Україно!“, - написал Александр Пономарев.

“Дякую мамі за те, що дала рідну мову. Дякую татові, за те, що виборов Незалежність. Дякую брату, за те, що поруч зі мною. Дякую дітям, за те, що дають віру в майбутнє. Дякую долі, за те, що в мене є Україна! З Днем Незалежності! Слава Україні!“, - поблагодарил Святослав Вакарчук.

“Квітуча! Пахуча! Моя! Рідна! Батьківщина! Україна!!! 🇺🇦 З Днем Незалежності! Люблю 💙💛“, - написал Олег Винник.

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