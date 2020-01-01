В столице Японии состоялась церемония открытия Паралимпийских игр.

В Токио открылась Паралимпиада 2020: Фото сборной Украины Скриншот из видео

В Японии стартовали Паралимпийские игры 2020. Церемония открытия состоялась в День Независимости Украины, 24 августа. Как и во время Олимпийских игр, грандиозное шоу прошло без зрителей.

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Во время мероприятия были представлены все страны-участницы нынешних игр. На параде наций появились и украинские спортсмены, которые были одеты в национальную форму в синих и желтых цветах.

Флаг Украины на церемонии открытия Паралимпиады доверили нести пловцам Виктору Смирнову и Елизавете Мерешко. Всего в состав нашей сборной вошли 143 спортсмена, которые будут соревноваться в 15-ти видах спорта. Игры продляться до 6 сентября.

Напомним, что на прошлых играх в Рио в 2016 году украинские паралимпийцы установили рекорд – 41 золотая, 37 серебренных и 39 бронзовых медалей. С результатом 117 медалей наша сборная заняла третье место в общем зачете.

Украина на церемонии открытия Паралимпийских игр 2020 в Токио Getty Images

Украина на церемонии открытия Паралимпийских игр 2020 в Токио Getty Images

Украина на церемонии открытия Паралимпийских игр 2020 в Токио Скриншот из видео

Украина на церемонии открытия Паралимпийских игр 2020 в Токио Скриншот из видео

Украина на церемонии открытия Паралимпийских игр 2020 в Токио Скриншот из видео

Украина на церемонии открытия Паралимпийских игр 2020 в Токио Скриншот из видео

Украина на церемонии открытия Паралимпийских игр 2020 в Токио Скриншот из видео

Украина на церемонии открытия Паралимпийских игр 2020 в Токио Скриншот из видео

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