День рождения Юрия Горбунова: ТОП-20 семейных фото ведущего

В День Независимости Украины ведущий отмечает 51-летие.

Сегодня, 24 августа, свой 51-й день рождения отмечает известный украинский телеведущий, актер, продюсер и Заслуженный артист Украины Юрий Горбунов.

Читай также: ТОП-10 патриотических песен ко Дню Независимости

Будущая знаменитость родился в городе Новый Роздол, Львовская область. В 1992 году Юрий получил красный диплом Киевского театрального института. Свою актерскую карьеру он начал в драмтеатре в Ивано-Франковске, где проработал 3 года. Именно в это время Горбунов познакомился со своей первой супругой Людмилой.

В 1997 года Горбунов принял решение переехал в столицу и получил работу на телевидении. Сначала Горбунов год был режиссером в клубе «Голливуд». А позже стал ведущим таких передач, как «Три точки» и «Счастливый звонок». Начиная с 2000 года Юрий перешел на Новый канал и стал ведущим утреннего шоу Подъем» и множества других рейтинговых проектов.

В 2006 году он стал одним из ведущих утренней программы «Сніданок з 1+1». Но наибольшую славу ему принесла роль неизменного ведущего всех сезонов шоу «Танцы со звездами». Также артист был тренером-победителем в юмористическом проекте «Лиге Смеха».

Читай также: ТОП-10 голливудских фильмов, где упоминается Украина

Кроме того, Горбунов сыграв главную роль в сериале «Последний москаль». А в 2018 году попробовал себя в качестве продюсера полнометражного фильма «Скажене весілля».

Во время работы в проекте «Голос країни» в Горбунова завязались романтические отношения со своей соведущей Екатериной Осадчей. В 2017 году артист впервые стал отцом – у него родился сын Иван. А спустя 2 года Юрий получил почетное звание «Папа года». Накануне 51-летия у ведущего родился еще один ребенок. 19 августа Осадчая родила сына.

В честь дня рождения Юрия Горбунова Ivona подготовила подборку трогательных семейных фото именинника.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.