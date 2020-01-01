Узнайте, на каком месте в медальном зачете сейчас находится Украина.

Паралимпийские игры: Украинцы завоевали 8 медалей в первый день соревнований Getty Images

В столице Японии стартовали соревнования на Паралимпийских играх 2020. В первый же день украинской сборной удалось получить сразу восемь медалей в двух видах спорта – плавании и фехтовании. Сейчас на счету наших спортсменов одно золото, пять серебренных наград и две бронзовые медали.

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Так, чемпионкой Паралимпийских игр на дистанции 50 метров вольным стилем стала Елизавета Мерешко. Серебро в плавании получили Антон Коль (100 метров на спине), Максим Крипак (50 метров вольным стилем), Алексей Вирченко (100 метров баттерфляем), а Анна Гонтарь завоевала бронзовую награду (50 метров вольным стилем).

Елизавета Мерешко Getty Images

Алексей Вирченко на пьедестале Паралимпиады 2020 Getty Images

В фехтовании на инвалидных колясках серебренные медали достались Артему Манько и Елене Федоте, а Евгения Бреус стала бронзовой призеркой.

Елена Федота Getty Images

Евгения Бреус Getty Images

После первого соревновательного дня Украина с 8 медалями занимает пятое место в медальном зачете по качеству наград. Выше в таблице находятся Австралия (6 золотых, 1 серебреная и 3 бронзовых медалей), Китай (5 золотых, 1 серебренная и 2 бронзовые), РПК (3 золотых, 1 серебреная, 2 бронзовые) и Италия (2 золотых, 1 серебреная и 2 бронзовые). По количеству наград Украина входит в тройку лидером и уступает только Австралии и Китаю.

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