Названы самые высокооплачиваемые актеры сериалов. Узнайте, кто получил самые высокие гонорары за прошлый год.

Кто больше всех зарабатывает на сериалах: Рейтинг актеров Getty Images

Актеры популярных сериалов стриминговых платформ получили немалые доходы благодаря карантину во время пандемии коронавируса. Издание Variety решило подсчитать, кто из звезд заработал за год самые высокие гонорары.

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Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров сериалов, в который вошли 28 знаменитостей, возглавил Крис Пратт. За съемки в одном эпизоде “Списка смертников“ американский актер получил 1,4 млн долларов.

Крис Пратт Getty Images

На втором месте оказался 71-летний Джефф Бриджес, которому за одну серию “Старика“ платили 1 млн долларов.

Джефф Бриджес Getty Images

В тройку лидеров по гонорарах вошел Брайан Крэнстон с доходом в 750 тысяч долларов за эпизод сериала “Ваша честь“.

Брайан Крэнстон Getty Images

В список самых высокооплачиваемых звезд сериалов также попали следующие актеры:

4. Сара Джессика Паркер - 650–750 тысяч долларов за эпизод продолжения “Секса в большом городе“

5. Синтия Никсон - 650–750 тысяч долларов за эпизод продолжения “Секса в большом городе“

6. Кристин Дэвис - 650–750 тысяч долларов за эпизод продолжения “Секса в большом городе“

7. Кейт Уинслет - 650 тысяч долларов за эпизод сериала “Мейр из Исттауна“

8. Стив Мартин - 600 тысяч долларов за эпизод сериала “Убийство в одном здании“

9. Мартин Шорт - 600 тысяч долларов за эпизод сериала “Убийство в одном здании“

10. Педро Паскаль - 600 тысяч долларов за эпизод сериала “Одни из нас“

11. Виола Дэвис - 600 тысяч долларов за эпизод сериала “Первая леди“

12. Мишель Пфайффер - 600 тысяч долларов за эпизод сериала “Первая леди“

13. Джиллиан Андерсон - 600 тысяч долларов за эпизод сериала “Первая леди“

14. Алек Болдуин - 575 тысяч долларов за эпизод сериала “Доктор Смерть“

15. Анджела Бассетт - 450 тысяч долларов за эпизод сериала “9-1-1“

16. Джуд Лоу - 425 тысяч долларов за эпизод сериала “Третий день“

17. Генри Кавилл - 400 тысяч долларов за эпизод сериала “Ведьмак“

18. Джейсон Судейкис - 400 тысяч долларов за эпизод сериала “Тед Лассо“

19. Сара Гилберт - 400 тысяч долларов за эпизод сериала “Коннери“

20. Джон Гудмен - 400 тысяч долларов за эпизод сериала “Коннери“

21. Лори Меткалф - 400 тысяч долларов за эпизод сериала “Коннери“

22. Тед Дэнсон - 400 тысяч долларов за эпизод сериала “Мистер Мэр“

23. Брайан Кокс - 400-500 тысяч долларов за эпизод сериала “Наследники“

24. Вайнона Райдер - 350-400 тысяч долларов за эпизод сериала “Очень странные дела“

25. Дэвид Харбор - 350-400 тысяч долларов за эпизод сериала “Очень странные дела“

26. Сара Снук - 300-350 тысяч долларов за эпизод сериала “Наследники“

27. Киран Калкин - 300-350 тысяч долларов за эпизод сериала “Наследники“

28. Джереми Стронг - 300–350 тысяч долларов за эпизод сериала “Наследники“

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