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Княгиня Монако Шарлен встретилась с мужем и детьми после двух операций в ЮАР

Супруга князя Альбера II воссоединилась с мужем и детьми-близнецами.
Княгиня Монако Шарлен встретилась с мужем и детьми после двух операций в ЮАР
Княгиня Монако Шарлен встретилась с мужем и детьми после двух операций в ЮАР
Getty Images

Экс-пловчиха и нынешняя княгиня Монако Шарлен впервые за долгое время встретилась с мужем, князем Альбером II, сыном Жаком и дочерью Габриэллой. 6-летние близняшки вместе с 63-летним папой-монархом улетели в ЮАР, чтобы увидеться с мамой.

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На своей официальной странице в Инстаграм 43-летняя бывшая спортсменка обнародовала подборку семейных фото с отдыха на природе. В описании к редким кадрам она призналась, что очень рада наконец-то воссоединиться с мужем, дочерью и сыном.

«Я так рада, что моя семья снова со мной (Габриэлла решила сама постричься!!!) Прости, Белла, я изо всех сил старалась это исправить», - рассказала о неудачной челке дочери княгиня.

Княгиня Шарлен с мужем Альбером II и детьми
Княгиня Шарлен с мужем Альбером II и детьми
instagram.com/hshprincesscharlene
Принц Жак и принцесса Габриэлла
Принц Жак и принцесса Габриэлла
instagram.com/hshprincesscharlene
Княгиня Монако с сыном Жаком
Княгиня Монако с сыном Жаком
instagram.com/hshprincesscharlene
Принц Жак и принцесса Габриэлла
Принц Жак и принцесса Габриэлла
instagram.com/hshprincesscharlene
Княгиня Шарлен с мужем Альбером II и детьми
Княгиня Шарлен с мужем Альбером II и детьми
instagram.com/hshprincesscharlene
Княгиня Шарлен с мужем Альбером
Княгиня Шарлен с мужем Альбером
instagram.com/hshprincesscharlene
Княгиня Шарлен с мужем Альбером II
Княгиня Шарлен с мужем Альбером II
instagram.com/hshprincesscharlene

Известно, что Шарлен в мае подхватила серьезную ЛОР-инфекцию, когда вела работу по борьбе с браконьерством для своего фонда в Южной Африке. Княжеская резиденция Монако рассекретила, что жене князя понадобилось две операции, одна из которых состоялась в конце июня. Из-за проблем со здоровьем медики не разрешают Шарлен возвращаться в Монако. Поэтому княгиня уже четыре месяца вынуждена находиться в ЮАР.

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Теги: княгиня Шарлен, Монако, Альбер II, королевская семья
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Источник: ivonа bigmir)net

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