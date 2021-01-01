Супруга князя Альбера II воссоединилась с мужем и детьми-близнецами.

Княгиня Монако Шарлен встретилась с мужем и детьми после двух операций в ЮАР Getty Images

Экс-пловчиха и нынешняя княгиня Монако Шарлен впервые за долгое время встретилась с мужем, князем Альбером II, сыном Жаком и дочерью Габриэллой. 6-летние близняшки вместе с 63-летним папой-монархом улетели в ЮАР, чтобы увидеться с мамой.

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На своей официальной странице в Инстаграм 43-летняя бывшая спортсменка обнародовала подборку семейных фото с отдыха на природе. В описании к редким кадрам она призналась, что очень рада наконец-то воссоединиться с мужем, дочерью и сыном.

«Я так рада, что моя семья снова со мной (Габриэлла решила сама постричься!!!) Прости, Белла, я изо всех сил старалась это исправить», - рассказала о неудачной челке дочери княгиня.

Княгиня Шарлен с мужем Альбером II и детьми instagram.com/hshprincesscharlene

Принц Жак и принцесса Габриэлла instagram.com/hshprincesscharlene

Княгиня Монако с сыном Жаком instagram.com/hshprincesscharlene

Принц Жак и принцесса Габриэлла instagram.com/hshprincesscharlene

Княгиня Шарлен с мужем Альбером II и детьми instagram.com/hshprincesscharlene

Княгиня Шарлен с мужем Альбером instagram.com/hshprincesscharlene

Княгиня Шарлен с мужем Альбером II instagram.com/hshprincesscharlene

Известно, что Шарлен в мае подхватила серьезную ЛОР-инфекцию, когда вела работу по борьбе с браконьерством для своего фонда в Южной Африке. Княжеская резиденция Монако рассекретила, что жене князя понадобилось две операции, одна из которых состоялась в конце июня. Из-за проблем со здоровьем медики не разрешают Шарлен возвращаться в Монако. Поэтому княгиня уже четыре месяца вынуждена находиться в ЮАР.

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