"Подтвердился диагноз": Алена Мозговая рассказала о серьезном заболевании

Алена Мозговая назвала причину, из-за которой у нее был паралич мышц лица.

Дочь легендарного певца и композитора Николая Мозгового, продюсер Алена Мозговая ответила на критику некоторых подписчиков и рассказала новые подробности о проблемах со здоровьем.

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Пользователей Сети возмутил тот факт, что Алена, которая впервые заявила о плохом самочувствии в начале июля, посетила “Черноморские игры“. Якобы заболевший человек не стал бы ехать в Скадовск.

“Закончился фестиваль и сегодня было время перечитать комментарии и сообщения. Думала писать или нет следующее и решила, что напишу. Понимаете, если я публикую фотографии, на которых я хорошо выгляжу, тексты, в которых я не ною и не жалуюсь, это не значит, что “в Багдаде все спокойно“, что “вид на миллион, никаких признаков болезни“, “может это вы себе придумали, когда болеют не ездят по фестивалям“... и так далее это не совсем адекватная реакция в любом случае“, - написала Мозговая.

Супруга Дэвида Аксельрода добавила, что пока она была на фестивале уточнялся ее диагноз. По данным анализов у нее диагностировали серьезное заболевание. Выяснилось, что причиной боли и паралича мышц оказалась болезнь Лайма.

“Пока я “ездила“ делались очередные анализы и подтвердился диагноз. Найдена причина, последствия которой я лечила почти два месяца. Да, я справилась за это время с нереальными болями и параличом мышц половины лица и еще большим количеством “приятностей“, которые несет в себе эта инфекция. По факту анализов, это болезнь Лайма или боррелиоз. Кому интересно, что это, гугл вам в помощь. Впереди длительное лечение и благодарю друзей, которые все время помогают, без них не справиться. Всем желаю здоровья! И еще, никогда не судите по фотографиям в соцсетях или СМИ о реальности происходящего за кулисами жизни более или менее публичных людей“, - обратилась к подписчикам Мозговая.

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