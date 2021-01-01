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Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес впервые прокомментировал их разрыв

Алекс Родригес впервые высказался о расставании с актрисой.
Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес впервые прокомментировал их разрыв
Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес впервые прокомментировал их разрыв
instagram.com/arod

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Американский бейсболист Алекс Родригес и бывший жених Дженнифер Лопес прокомментировал расставание с певицей. По его словам, он благодарен бывшей невесте за 5 лет совместной жизни.

«Я и мои дочери за это время многому научились. И теперь у нас есть возможность воспользоваться этим, чтобы двигаться вперед и сказать: “Знаете что? Мы так благодарны за последние пять лет, как нам сделать следующие пять лет лучше с учетом извлеченных уроков?“. Я так благодарен за то, куда Бог… и свет привели меня, и смело смотрю в будущее. В основном, чтобы увидеть, как мои девочки продолжают развиваться», – сказал он.

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К слову, у спортсмена есть две дочери от предыдущего брака 16-летняя Наташа и 13-летняя Элла. Девочки хорошо ладили с Лопес и ее детьми.

Напомним, Дженнифер Лопес вернулась к бывшему жениху Бену Аффлеку, с которым рассталась 17 лет назад. 

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Теги: Алекс Родригес, Дженнифер Лопес, расставание звезд, романы звезд
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Источник: Ivona

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