Скарлетт Йоханссон родила сына

Актриса стала мамой во второй раз.

Читай также: ТОП-8 экранизированных книг украинских писателей

Известная американская актриса и звезда фильма «Черная вдова» Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой. Муж знаменитости Колин Джост на своей странице в Инстаграм опубликовал пост, в котором сообщил, что впервые стал отцом. У звездной пары родился сын, которого назвали Космо.

«Хорошо-хорошо, у нас родился ребенок. Его имя Космо. Мы его очень сильно любим. Будем очень благодарны за приватность», - написал Колин.

Отметим, что у супругов это первый общий ребенок, у Йоханссон есть 6-летняя дочь Роуз Дороти Дориак от предыдущего брака.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.