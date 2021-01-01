Дэниэл Крэйг лишит дочерей наследства

Актер планирует потратить все свои накопления перед смертью, чтобы не оставлять деньги детям.

Читай также: Известный музыкант заболел коронавирусом

Известный британский актер и звезда фильмов про Джеймса Бонда, Дэниел Крейг, намеривается потратить все свое состояние перед смертью, а это примерно 160 миллионов долларов. По его словам, лучше потратить деньги до смерти, чем оставлять их детям.

«Я не хочу оставлять своим наследникам большие суммы ... У меня такая философия: прежде чем умереть, нужно потратить свое богатство или отдать его. Лучше потратить его на добрые дела, чем оставить детям в наследство», - заявил актер.

Отметим, что в 53-летнего Крейга есть две дочери, 29-летняя Элла от первого брака и 2-летняя малышка, имя которой до сих пор держится в секрете.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.