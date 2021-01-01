Известный музыкант заболел коронавирусом

Музыкант отменил все концерты.

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50-летний фронтмен группы «Korn» Джонатан Дэвис получил положительный тест на COVID-19. После чего, его коллеги по сцене приняли решение отменить все концерты. Свое заявление они опубликовали на коллективной странице в Инстаграм.

«Мы получили печальные новости о том, что у Джонатана положительный результат теста на ковид, и, разумеется, нам пришлось отложить шоу в последнюю минуту. Нам также пришлось перенести следующие несколько концертов. У Джонатана хорошее настроение, сейчас он отдыхает и выздоравливает», - сообщили музыканты.

Отметим, что 50-летний Джонатан Дэвис выступал в группе 28 лет. За почти три десятка лет группа с его участием выпустила 13 альбомов. А также продала более 40 миллионов копий по всему миру. “Korn“ считаются пионерами жанра ню-метал, а личные тексты коллектива и необычный вокал Дэвиса сделали их самой популярной рок-группой 90-х.

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