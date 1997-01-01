ТОП-8 экранизированных книг украинских писателей

Леся Украинка, Андрей Кокотюха и другие украинские писатели, произведения которых экранизировали.

Ко Дню Независимости Украины представляем подборку лучших книг украинских писателей, по которым были сняты фильмы, мультфильмы и сериалы.

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«Лісова пісня» - Леся Украинка

«Лісова пісня» - драма-феерия в трех действиях украинской писательницы и поэтессы Леси Украинки. Экранизацией произведения зайнялись кинокомпании Animagrad и FILM.UA Group. Они сняли 3D-мультфильм под названием «Mavka. The Forest Song» (Мавка. Лісова пісня). Автором сценария стал Ярослав Войцешек, режиссером Александра Рубан, а продюсерами Ирина Костюк, Егор Олесов и Анна Елисеева. Бюджет мультфильма составил 75 миллионов гривен.

«Лісова пісня» - Леся Украинка instagram.com/explore/tags/українськікниги

«Сторожова застава» - Владимир Рутковский

Творчество Владимира Руткивского олицетворяет новую волну украинской фантастической литературы для детей. Авторами сценария для фильма стали Сашко Дерманский и Ярослав Войцешек, режиссером Юрий Ковалёв, а продюсерами Егор Олесов и Юрий Прилипко. Бюджет фильма составил 40 миллионов 300 тысяч гривен.

«Сторожова застава» - Владимир Рутковский instagram.com/explore/tags/українськікниги

«Червоний» - Андрей Кокотюха

Исторический роман о сталинских репрессиях середины прошлого века вышел в Украине в 2012 году. Закончив книгу, Андрей Кокотюха приступил к написанию сценария. Спустя 5 лет – в 27-й День Независимости – стартовал прокат одноименного исторического боевика. Фильм принял участие в отборе кандидатов от Украины на получение «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Бюджет фильма составил 20 миллионов гривен.

«Червоний» - Андрей Кокотюха instagram.com/explore/tags/українськікниги

«Століття Якова» - Владимир Лыс

Первый роман в новейшей украинской истории, который стал объектом всенародного интереса и обсуждения. В 2016 году вышел одноименный мини-сериал из 4 частей. В качестве саундтрека была использована песня «Океана Эльзы» «Не йди», а сценаристом стал Андрей Кокотюха.

«Століття Якова» - Владимир Лыс instagram.com/explore/tags/українськікниги

«Неймовірні пригоди Івана Сили» - Александр Гаврош

В 2013 году по мотивам книги Александра Гавроша была снята первая в независимой Украине детская «полнометражка» под названием «Іван Сила». В съемках приняли участие силач Василий Вирастюк, Виктор Андриенко и Ольга Сумская. В центре сюжета – история необычного закарпатского парня Ивана Фирцака – артиста цирка, боксера и борца. Бюджет фильма составил 15,5 миллионов гривен.

«Неймовірні пригоди Івана Сили» - Александр Гаврош instagram.com/explore/tags/українськікниги

«Записки Кирпатого Мефістофеля» - Владимир Винниченко

Фильм, снятый по мотивам романа Винниченка, считается глубоко драматическим произведением, рассказывающим о том, как чувство безответственности превращает людей в чудовищ. Лента была снята в 1994 году, режиссером которой стал Юрий Ляшенко.

«Записки Кирпатого Мефістофеля» - Владимир Винниченко instagram.com/explore/tags/українськікниги

«Тигролови» - Иван Багряный

Этот роман пример художественно оформленного воспоминания автора о ссылке на Дальний Восток и советских репрессиях тех лет. Фильм был снят в 1994 году. Сценаристы изменили имя главного героя и в некоторых эпизодах усилили выразительность романтической линии. Автобиографический роман стал отличным фундаментом для создания приключенческой киноленты.

«Тигролови» - Иван Багряный instagram.com/explore/tags/українськікниги

«Захар Беркут» - Иван Франко

Одноименный фильм 1971 года получил главный приз кинофестиваля «Молодежь - молодым» за оригинальную операторскую работу, а также был отмечен на Всесоюзном фестивале в Тбилиси за воссоздание на экране традиций героического эпоса. Режиссер картины стал лауреатом Шевченковской премии. Повесть Ивана Франко уносит читателя в 13 век, где в глухих карпатских общинах не знают никакой власти.

«Захар Беркут» - Иван Франко instagram.com/explore/tags/українськікниги

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