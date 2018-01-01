Павел Зибров показал редкое фото с красавицей-женой

Певец опубликовал совместное фото с женой Мариной.

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Украинский певец, композитор и Народный артист Украины Павел Зибров на своей странице в Инстаграм опубликовал редкое фото с женой Мариной, с которой он состоит в браке 27 лет. Супруги посетили презентацию нового сезона шоу «Співають всі».

Павел Зибров с женой instagram.com/pavlo_zibrov

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Для выхода в свет артист выбрал белые брюки и черно-белую футболку, а его спутница предпочла остановить свой выбор на гипюровом костюме белого цвета и туфлях-лодочках.

Павел Зибров вышел в свет с женой Мариной instagram.com/pavlo_zibrov

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Отметим, что певец редко выкладывает совместные фото с женой. На своем аккаунте Зибров публикует больше снимков с различных мероприятий, работы и концертов, а личную жизнь пытается спрятать от чужих глаз.

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