Избиение танцора Дорофеевой: парень вышел из комы

Танцор пробыл в коме 15 дней.

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Танцор известной украинской певицы Нади Дорофеевой, Евгений Гончаренко, которого жестоко избили возле гей-клуба, вышел из медикаментозной комы.

Напомним, что Евгений находился в тяжелом состоянии 15 дней. К нему не пускали родных и близких, дабы избежать возможных осложнений, так как у парня в голове была огромная рана.

На своей странице в Facebook мама 22-летнего танцора сообщила, что он очнулся и теперь ему предстоит восстановление и реабилитация.

Также хорошими новостями о состоянии парня поделилась сама певица Надя Дорофеева:

«Ребята! Только что говорила с мамой Жени! Женя сегодня проснулся! Как и что дальше – буду держать вас в курсе», – сообщила артистка.

Надя Дорофеева рассказала о состоянии танцора

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