Карл Филипп и принцесса София крестили сына: трогательные фото

Малыша крестили в Королевской часовне.

В субботу, 14 августа, состоялось таинство крещения третьего ребенка принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии, Джулиана, который родился еще в марте текущего года.

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Церемония крещения состоялась в королевской часовне Дротнинггольма, к западу от Стокгольма. На крещении Джулиана присутствовали его старшие браться – 5-летний Александр и 3-летний Габриэль, а также дедушка король Карл Густав и бабушка королева Сильвия, кронпринцесса Виктория и принцесса Мадлен с мужем.

Крестными родителями малыша стали гейм-дизайнер Йохан Андерссон, Стина Андерссон, кузен Карла Филиппа Патрик Зоммерлат, Яков Хегфельдт и Фрида Вестерберг.

Отметим, что малыш был одет в белую мантию, в которой 42 года назад крестили его отца Карла Филиппа. Она считается семейной реликвией, которой больше 100 лет. Впервые ее надевали Густав Адольф – прадедушка Джулиана.

Карл Филипп и принцесса София крестили сына Джулиана instagram.com/kungahuset

Крестины сына Карла Филиппа и принцессы Софии instagram.com/kungahuset

Крестины в королевской часовне Дротнинггольма instagram.com/kungahuset

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