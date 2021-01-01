Карл Филипп и принцесса София крестили сына: трогательные фото
В субботу, 14 августа, состоялось таинство крещения третьего ребенка принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии, Джулиана, который родился еще в марте текущего года.
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Церемония крещения состоялась в королевской часовне Дротнинггольма, к западу от Стокгольма. На крещении Джулиана присутствовали его старшие браться – 5-летний Александр и 3-летний Габриэль, а также дедушка король Карл Густав и бабушка королева Сильвия, кронпринцесса Виктория и принцесса Мадлен с мужем.
Крестными родителями малыша стали гейм-дизайнер Йохан Андерссон, Стина Андерссон, кузен Карла Филиппа Патрик Зоммерлат, Яков Хегфельдт и Фрида Вестерберг.
Отметим, что малыш был одет в белую мантию, в которой 42 года назад крестили его отца Карла Филиппа. Она считается семейной реликвией, которой больше 100 лет. Впервые ее надевали Густав Адольф – прадедушка Джулиана.
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