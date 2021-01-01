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Скарлетт Йоханссон попала в «черный список» Disney

Disney отменяет все проекты с актрисой.
Скарлетт Йоханссон попала в «черный список» Disney
Скарлетт Йоханссон попала в «черный список» Disney
Getty Images

Известная американская актриса развязала конфликт с крупнейшей судией «Disney». Причиной скандала стал иск актрисы против компании. Она обвинила Disney в нарушении условий контракта.

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По словам знаменитости, она лишилась части прибыли от фильма «Черная вдова» из-за того, что компания решила выпустить кинокомикс одновременно в кино и на своем стриминге.

В свою очередь руководство студии обвинило актрису в жадности и в том, что она думает только о деньгах. По их словам, фильм не хотели транслировать в кинотеатрах во время пандемии, поэтому решили разместить его еще и на стриминговых сервисах, чтобы сократить количество человек в кинозалах.

К слову, в Disney приняли решение отказаться от сотрудничества с Йоханссон. Она будет включена в «черный список» компании, а это значит, что в ближайшие годы фильмов с актрисой от этой студии мы не увидим. Также стоит отметить, что фильм «Башня ужасов» с ее участием в стадии заморозки.

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Теги: Скарлетт Йоханссон, скандалы звезд, суды звезд, карьера звезд
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Источник: Ivona

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