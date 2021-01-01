DZIDZIO купил элитную квартиру в Киеве: фото

Артист показал жилище, которое купил за крупную суму денег.

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Известный украинский певец Михаил Хома, более известный как «DZIDZIO», показал квартиру бизнес-класса в Киеве, которую приобрел два года назад. На своей странице в Инстаграм исполнитель опубликовал серию снимков квартиры, окна которой выходят на горы и озеро.

«Два года назад я купил очень-красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат. Когда искал, то пересмотрел много вариантов, хотел совместить работу в Киеве и жизнь среди природы», - подписал фото Михаил.

Отметим, что стоимость жилья в комплексе бизнес-класса стартует от 1 миллиона гривен.

DZIDZIO купил квартиру instagram.com/dzidzio

DZIDZIO показал дорогую покупку instagram.com/dzidzio

DZIDZIO показал собственную квартиру instagram.com/dzidzio

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