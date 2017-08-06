Ксения Мишина рассказала об абьюзивных отношениях
Читай также: Baby shower: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили пышную вечеринку
Известная украинская актриса, героиня реалити-шоу «Холостячка» и судья шоу «Україна має талант» Ксения Мишина прокомментировала свою карьеру и личную жизнь. Звезда «Крепостной» рассказала, считает ли проект «Холостячка» толчком в актерской карьере.
«Я к успеху пришла благодаря своей профессии и предыдущим проектам, поэтому я считаю это не начальная точка моей карьеры, а наоборот, она привела меня к этому проекту», - сказала актриса.
Об этом Ксения Мишина сообщила во время презентации украино-хорватского сериала «Зломовчання», которая состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля. Также знаменитость призналась, были ли у нее абьюзивные отношения.
«Нет, у меня не было каких-то сексуальных абьюзеров и так далее. Все что касалось моих предыдущих отношений и абьюзерства, то оно было только психологическим», - добавила Ксения.
Стоит отметить, что комментировать разрыв отношений с Александром Эллертом актриса отказалась.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Карл Филипп и принцесса София крестили сына: трогательные фото
- DZIDZIO купил элитную квартиру в Киеве: фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.