Ксения Мишина рассказала об абьюзивных отношениях

Актриса прокомментировала отношения с бывшим возлюбленным.

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Известная украинская актриса, героиня реалити-шоу «Холостячка» и судья шоу «Україна має талант» Ксения Мишина прокомментировала свою карьеру и личную жизнь. Звезда «Крепостной» рассказала, считает ли проект «Холостячка» толчком в актерской карьере.

«Я к успеху пришла благодаря своей профессии и предыдущим проектам, поэтому я считаю это не начальная точка моей карьеры, а наоборот, она привела меня к этому проекту», - сказала актриса.

Об этом Ксения Мишина сообщила во время презентации украино-хорватского сериала «Зломовчання», которая состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля. Также знаменитость призналась, были ли у нее абьюзивные отношения.

«Нет, у меня не было каких-то сексуальных абьюзеров и так далее. Все что касалось моих предыдущих отношений и абьюзерства, то оно было только психологическим», - добавила Ксения.

Стоит отметить, что комментировать разрыв отношений с Александром Эллертом актриса отказалась.

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