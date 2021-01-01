Baby shower: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили пышную вечеринку
Украинская пара телеведущих Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая скоро станут родителями их второго совместного ребенка. По такому случаю, муж телеведущей решил организовать беременной жене сюрприз-вечеринку «baby shower».
Читай также: Карл Филипп и принцесса София крестили сына: трогательные фото
На праздник для будущей мамы пришли звездные друзья, такие как Настя Каменских, Потап, экс-супруга Позитива Анна Андрийчук и фотограф Соня Плакидюк.
Стоит отметить, что во дворе супругов установили фотозону с оранжевыми и зелеными шариками. Также для них пели вживую разные исполнители.
На своей странице в Инстаграм Катя Осадча опубликовала серию фото, где она одета в летнее платье в пол с высоким разрезом. Образ дополнила венком на голове, стразами на лице и золотыми драгоценностями.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.