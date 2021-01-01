Baby shower: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили пышную вечеринку

Супруги организовали праздник накануне рождения ребенка.

Украинская пара телеведущих Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая скоро станут родителями их второго совместного ребенка. По такому случаю, муж телеведущей решил организовать беременной жене сюрприз-вечеринку «baby shower».

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На праздник для будущей мамы пришли звездные друзья, такие как Настя Каменских, Потап, экс-супруга Позитива Анна Андрийчук и фотограф Соня Плакидюк.

Стоит отметить, что во дворе супругов установили фотозону с оранжевыми и зелеными шариками. Также для них пели вживую разные исполнители.

На своей странице в Инстаграм Катя Осадча опубликовала серию фото, где она одета в летнее платье в пол с высоким разрезом. Образ дополнила венком на голове, стразами на лице и золотыми драгоценностями.

Катя Осадчая instagram.com/kosadcha

Звездные гости instagram.com/kosadcha

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