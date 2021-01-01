Олег Ляшко показал редкое фото с сыном
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Бывший народный депутат Украины, глава Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook опубликовал редкое фото с сыном Александром.
Отметим, что 17 августа 2021 года мальчику исполнился год и три месяца.
«Я – самый счастливый человек на этой планете!» – подписал снимок 48-летний политик.
Почти за сутки кадр набрал более трех тысяч лайков и почти три сотни комментариев. Подписчики были удивлены невероятным сходством отца и сына.
«Папина копия», «Как две капли воды», «Маленький папин хитрец», «Папина радость, мамино счастье», «Мальчик очень обаятельный и вылитый папа», - высказались поклонники семьи Ляшко.
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