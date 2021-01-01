С чем носить черную водолазку: стильный пример от Джей Ло
Стильный осенний аутфит, который сможет повторить каждая.
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Водолазка - незаменимый атрибут базового гардероба. Она настолько универсальна, что ее с легкостью можно сочетать с разными моделями брюк и юбок. Очередной стильный пример нам подала несравненная Джей Ло.
Певица накануне отправилась на ужин в Лос-Анджелесе, выглядев при этом обворожительно - Дженнифер выбрала тонкую черную водолазку и белоснежные брюки с высокой талией. Завершить образ Лопес удалось изящно - босоножками с тонкими перемычками. Идеальный аутфит для ранней осени!
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