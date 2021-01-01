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С чем носить черную водолазку: стильный пример от Джей Ло

Стильный осенний аутфит, который сможет повторить каждая.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Pinterest.com

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Водолазка - незаменимый атрибут базового гардероба. Она настолько универсальна, что ее с легкостью можно сочетать с разными моделями брюк и юбок. Очередной стильный пример нам подала несравненная Джей Ло.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
BACKGRID

Певица накануне отправилась на ужин в Лос-Анджелесе, выглядев при этом обворожительно - Дженнифер выбрала тонкую черную водолазку и белоснежные брюки с высокой талией. Завершить образ Лопес удалось изящно - босоножками с тонкими перемычками. Идеальный аутфит для ранней осени!

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
BACKGRID

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Теги: Дженнифер Лопес, образы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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