Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов
Сумки-папки
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Сумки-папки - ключевая модель предстоящего сезона, которая мелькала во многих коллекциях известных брендов. Дизайнеры решили не просто добавить элементы деловой моды в повседневность, но и полностью изменить правила офисного дресс-кода: спортивные джоггеры вместо классических брюк, а деловые сумки теперь носить по поводу и без.
Цепи
Сумки, которые дополненные массивными цепями различной длины - безоговорочный тренд предстоящей осени. Носить сумки с цепочками можно без привязки к какому-то конкретному образу, ведь одна и та же модель идеально сочетается и с прямыми джинсами, и с офисными костюмами, и с вечерним платьем.
Бахрома
“Королева“ всех аксессуаров готова вновь торжествовать на высших ступенях модных тенденций этой осени. В новом сезоне такая деталь на аксессуарах - совсем не дань бохо-стилю, а, скорее, необычная деталь, которая заметно разнообразит сумку лаконичного дизайна.
Дорожные сумки
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Объемные и вместительные сумки всегда входили в минимум необходимых аксессуаров для любой женщины. Однако в новом сезоне дизайнеры считают, что их нужно брать не только с собой в путешествия, но и добавлять к повседневным образам. Уверенны, что любители носить с собой все и сразу такому тренду будут только рады.
Почтальонки
Классические сумки-почтальонки - лучший вариант для любителей сдержанного и лаконичного стиля. Такие модели станут идеальным дополнением к повседневным, офисным и вечерним образам. Они миниатюрные, но при этом вместительные. Огромный плюс - в них поместятся все необходимые мелочи, но при этом не будут выглядеть слишком громоздко.
Автор: Анна Мельник
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