Составили подробный гид по самым трендовым сумкам будущего сезона — от актуальных моделей с крупными цепями и бахромой до офисных папок и классических почтальонок.

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов ivona.bigmir.net

Сумки-папки

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Сумки-папки - ключевая модель предстоящего сезона, которая мелькала во многих коллекциях известных брендов. Дизайнеры решили не просто добавить элементы деловой моды в повседневность, но и полностью изменить правила офисного дресс-кода: спортивные джоггеры вместо классических брюк, а деловые сумки теперь носить по поводу и без.

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Цепи

Сумки, которые дополненные массивными цепями различной длины - безоговорочный тренд предстоящей осени. Носить сумки с цепочками можно без привязки к какому-то конкретному образу, ведь одна и та же модель идеально сочетается и с прямыми джинсами, и с офисными костюмами, и с вечерним платьем.

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Бахрома

“Королева“ всех аксессуаров готова вновь торжествовать на высших ступенях модных тенденций этой осени. В новом сезоне такая деталь на аксессуарах - совсем не дань бохо-стилю, а, скорее, необычная деталь, которая заметно разнообразит сумку лаконичного дизайна.

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Дорожные сумки

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Объемные и вместительные сумки всегда входили в минимум необходимых аксессуаров для любой женщины. Однако в новом сезоне дизайнеры считают, что их нужно брать не только с собой в путешествия, но и добавлять к повседневным образам. Уверенны, что любители носить с собой все и сразу такому тренду будут только рады.

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Почтальонки

Классические сумки-почтальонки - лучший вариант для любителей сдержанного и лаконичного стиля. Такие модели станут идеальным дополнением к повседневным, офисным и вечерним образам. Они миниатюрные, но при этом вместительные. Огромный плюс - в них поместятся все необходимые мелочи, но при этом не будут выглядеть слишком громоздко.

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Какие сумки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest.com

Автор: Анна Мельник

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