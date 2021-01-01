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Хейли Бибер показывает, какой принт никогда не выйдет из моды

Хейли Бибер в образе, который подойдет для любого случая.
Хейли Бибер
Хейли Бибер
pinerest.com

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Сегодня в мире моды платье-комбинация уже давно перестало быть атрибутом исключительно вечернего образа, как это было ранее. Сегодня sleep dress в различных вариациях можно встретить в офисе, на прогулке и на шопинге. Особенно стильно этот предмет гардероба смотрится в сочетании с кроссовками или кедами.

Хейли Бибер
Хейли Бибер
instagram.com

Уместность шелкового платья в ежедневном гардеробе демонстрирует и Хейли Бибер, которая выбирает не классическую однотонную вариацию комбинации, а принтовую - из коллекции бренда Rodarte, в очередной раз доказывая тот факт, что горошек - непобедим. Изысканности образу также придала красная роза, которая украсила наряд. 

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Теги: Хейли Бибер, образы звезд, модные платья
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Источник: ivonа bigmir)net

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