Хейли Бибер показывает, какой принт никогда не выйдет из моды
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Сегодня в мире моды платье-комбинация уже давно перестало быть атрибутом исключительно вечернего образа, как это было ранее. Сегодня sleep dress в различных вариациях можно встретить в офисе, на прогулке и на шопинге. Особенно стильно этот предмет гардероба смотрится в сочетании с кроссовками или кедами.
Уместность шелкового платья в ежедневном гардеробе демонстрирует и Хейли Бибер, которая выбирает не классическую однотонную вариацию комбинации, а принтовую - из коллекции бренда Rodarte, в очередной раз доказывая тот факт, что горошек - непобедим. Изысканности образу также придала красная роза, которая украсила наряд.
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