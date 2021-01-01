Эльза Хоск и пять комплектов самого соблазнительного белья

Топ-модель вспоминает свое «бельевое» прошлое в Victoria’s Secret и демонстрирует чувственные бра.

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Топ-модель Эльза Хоск, которая недавно стала мамой, прославилась благодаря “ангельскому“ подиуму в Victoria’s Secret - в шоу бренда шведская модель участвовала множество раз. А став независимым и модным инфлюенсером, Эльза продолжила быть музой для многих бельевых марок, среди которых For Love and Lemons.

Эльза Хоск FORLOVEANDLEMONS

Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa

Под конец лета бренд создал капсульную коллекцию белья, которая будет представлена в скором времени в магазинах Victoria's Secret. А ее лицом стала именно Эльза Хоск. Пять невероятных комплектов - как будто райский сад из белья. Кремовое кружево, розовые корсеты, расшитые цветами, многочисленные оборки, пуговички. Хотим все и сразу!

Эльза Хоск FORLOVEANDLEMONS

Эльза Хоск FORLOVEANDLEMONS

Эльза Хоск FORLOVEANDLEMONS

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