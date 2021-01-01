Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В цветах лета: Николь Шерзингер в самом красивом платье с пайетками

Певица в блестящем образе.
Николь Шерзингер
Николь Шерзингер
Pinterest.com

Читай также: Белла Хадид в удивительном платье с эффектом насквозь промокшей ткани

Минувшее воскресенье Николь Шерзингер провела на съемках нового эпизода сезона шоу The Masked Singer. У студии 43-летнюю певицу уже ждали папарацци, которые запечатлели певицу в традиционном эффектном образе.

Николь Шерзингер
Николь Шерзингер
BACKGRID

Для съемок знаменитость выбрала очень яркий лук. Николь сделала ставку на платье лаймового оттенка с пайетками и глубоким декольте. Восхитительный наряд она дополнила лодочками неоново-желтого оттенка. Лаконичная укладка и макияж в нюдовых оттенках стали завершением вечернего аутфита.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Николь Шерзингер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь