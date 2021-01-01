В цветах лета: Николь Шерзингер в самом красивом платье с пайетками

Певица в блестящем образе.

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Минувшее воскресенье Николь Шерзингер провела на съемках нового эпизода сезона шоу The Masked Singer. У студии 43-летнюю певицу уже ждали папарацци, которые запечатлели певицу в традиционном эффектном образе.

Николь Шерзингер BACKGRID

Для съемок знаменитость выбрала очень яркий лук. Николь сделала ставку на платье лаймового оттенка с пайетками и глубоким декольте. Восхитительный наряд она дополнила лодочками неоново-желтого оттенка. Лаконичная укладка и макияж в нюдовых оттенках стали завершением вечернего аутфита.

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