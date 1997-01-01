ТОП-6 самых популярных фотографов Украины

Саша Самсонова, Соня Плакидюк и другие талантливые украинские фотографы.

Ежегодно 19 августа отмечается Всемирный день фотографии. В честь этого праздника Ivona рассказывает о самых известных украинских фотографов, которые добились успеха в Украине и за рубежом.

Читай также: Олимпийская призерка продала свою медаль за крупную сумму денег

Саша Самсонова

30-летняя Саша Самсонова успешна не только в искусстве фотографии, но и в сьемках клипов для известных певиц Pink и Tinashe. Она родом из Ужгорода, но проживает в Лос-Анджелесе. С 17 лет девушка работала на украинский журнал «Harper’s Bazaar». Также она сотрудничала с Джессикой Альбой, Шейлин Вудли, Мей Маск, Зои Салдана, Еммой Робертс, Кендалл Дженнер и многими другими звездами. В 2015 году получила награду «Mercedes-Benz Fashion Prize».

Читай также: Скарлетт Йоханссон родила сына

Соня Плакидюк

Эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» и фэшн-фотограф Соня Плакидюк успела поработать с большим количеством престижных изданий. Ее фото были опубликованы в Harper’s Bazaar, L’OFFICIEL, PINK, Playboy. В 2010 получила первое место в конкурсе фэшн-фотографии от National British Fashion Museum. Также она стала режиссером клипа на песню «Тримай» для певицы NK.

Елена Емчук

Как и Самсонова, Елена Емчук не живет в Украине, хотя родилась в Киеве. Она построила успешную карьеру в США, куда переехала в 11 лет. Она часто прилетает в Украину и снимает для журналов. Также знаменитость работала с рекламной кампанией для всемирно известного бренда Kenzo. В ее объективе побывали Кира Найтли, Эшли Грэм, Кирстен Данст и многие другие звезды.

Дима Гончаров

Украинский фото и видеохудожник Дима Гончаров начал изучать основы фотографии в 2006 году в Берлингтоне, штат Вирджиния, США. В 2013 году основал Bron Light School в Киеве UA. Также он представляет интересы компаний Phase One и Broncolor в Украине. Основная деятельность: Реклама, мода, красота, ювелирные изделия, АРТ-фотография. Он профессионал своего дела, регулярно сотрудничающий с журналом Harper’s Bazaar. На его счету большое количество обложек этого издания.

Сестры Токарчук

Сестры Яна и Ева Токарчук начали фотографировать с 14 лет, когда им отец подарил фотоаппарат. Также они сотрудничали с украинскими знаменитостями: Светланой Лободой, Олей Поляковой, Анастасией Прыходько, Лилией Ребрык, Джамалой, Олей Фреймут, Инной Цимбалюк, Катей Осадчей, Аллой Костромичевой, Аленой Винницкой и компаниями: Marie Claire, Elle, Harper's Bazaar, L'Officiel, Pink, Bambi Magazine и т.д.

Инна Франко

Украинский фэшн-фотограф Инна Франко снимает коллекции и показы украинских дизайнеров. Среди работ Инны: Lookbook коллекций Anna October, Ksenia Schnaider, Sasha Kanevski, nuBekh, fashion съемка «Ранний свет (Early Light)» с Екатериной Березницкой и рекламная компания с Ольгой Рождественской для Ukrainian Fashion Week.

Автор: Леся Сайко

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.