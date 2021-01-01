Бывший «ангел» Victoria’s Secret Фрида Аасен помолвлена с миллионером

Модель похвасталась дорогущим кольцом от богатого жениха.

В мировом шоу-бизнесе стало на одну звездную невесту больше. Норвежская модель Фрида Аасен, которая ранее была «ангелом» Victoria’s Secret, получила предложения руки и сердца от богатого бойфренда.

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На своей странице в Инстаграм 26-летняя девушка обнародовала кадры с роскошной помолвки с итальянским миллионером Томми Кьябре. Мужчина вручил своей возлюбленной дорогущее бриллиантовое кольцо на яхте, украшенной лепестками красных роз и воздушными шариками такого же цвета.

«Навсегда», - лаконично подписала фото звездная невеста.

Фрида Аасен помолвлена с миллионером Томми Кьябре instagram.com/frida_aasen

Фрида Аасен помолвлена с миллионером Томми Кьябре instagram.com/frida_aasen

Фрида Аасен помолвлена с миллионером Томми Кьябре instagram.com/frida_aasen

Фрида Аасен помолвлена с миллионером Томми Кьябре instagram.com/tommy_chiabra

Фрида Аасен помолвлена с миллионером Томми Кьябре instagram.com/tommy_chiabra

Фрида Аасен помолвлена с миллионером Томми Кьябре instagram.com/tommy_chiabra

Фрида Аасен помолвлена с миллионером Томми Кьябре instagram.com/tommy_chiabra

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