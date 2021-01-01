40-летняя светская львица готовится к свадьбе с Картером Реумом.

Пэрис Хилтон призналась, сколько у нее будет свадебных платьев Getty Images

Американская актриса, певица, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон поделилась новыми подробностями о предстоящей свадьбе. Вскоре 40-летняя знаменитость станет женой успешного предпринимателя и писателя Картера Реума.

Читай также: Дженнифер Энистон рассекретила, как сохранила дружбу со всеми бывшими

В эфире программы «The Tonight Show» Джимми Фэллона Пэрис заявила, что уже все спланировала и добавила, что процесс подготовки к церемонии для нее стал «очень напряженным» временем.

Светская львица рассекретила, что свадьбу будет праздновать три дня, поэтому одного платья ей мало.

«У меня будет много платьев, скорее всего десять. Я люблю переодеваться», - призналась звездная невеста.

Также Хилтон рассказала, что кадры со свадьбы войдут в документальный фильм «Это Пэрис».

«Мне просто кажется, что это нужно для моего документального фильма «Это Париж», чтобы он закончился потрясающе. Я чувствую, что хочу, чтобы мои поклонники увидели, что я нашла своего прекрасного принца и свое счастье. Сказочный финал, - объяснила Хилтон.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.