Дженнифер Энистон рассекретила, как сохранила дружбу со всеми бывшими

Что помогло актрисе сохранить с экс-возлюбленными хорошие отношения.

Популярная американская актриса Дженнифер Энистон, невероятную славу которой принес сериал «Друзья», призналась, что всегда тяжело переживает расставание с любимым человеком. Однако, кинозвезда заявила, что находится в дружеских отношениях со всеми бывшими.

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Так, в интервью журналу Harper's Bazaar Дженнифер рассекретила, что сумела сохранить дружбу с экс-возлюбленными благодаря умению прощать. 52-летняя знаменитость добавила, что нужно всегда сосредотачиваться на сегодняшнем дне и не тянуть за собой груз из прошлого.

«Я считаю, что прощать чрезвычайно важно. В противном случае это просто накапливается, как токсичные отходы. Нет ничего хуже, чем затаить обиду. Послушайте, люди могут делать непростительные вещи, но вы должны отпустить это и сказать: «Мы все люди. Мы делаем ошибки». Удерживать любую обиду - все равно что принять крысиный яд и ждать, когда крыса умрет», - сказала Энистон.

Напомним, что Дженнифер была дважды замужем. Первым супругом актрисы был Брэд Питт, а второй раз звезда сыграла свадьбу с Джастином Теру. Также бойфрендами Энистон были музыкант Адам Дьюриц и актер Тейт Донован.

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