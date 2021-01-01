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Дженнифер Энистон рассекретила, как сохранила дружбу со всеми бывшими

Что помогло актрисе сохранить с экс-возлюбленными хорошие отношения.
Дженнифер Энистон рассекретила, как сохранила дружбу со всеми бывшими
Дженнифер Энистон рассекретила, как сохранила дружбу со всеми бывшими
Getty Images

Популярная американская актриса Дженнифер Энистон, невероятную славу которой принес сериал «Друзья», призналась, что всегда тяжело переживает расставание с любимым человеком. Однако, кинозвезда заявила, что находится в дружеских отношениях со всеми бывшими.

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Так, в интервью журналу Harper's Bazaar Дженнифер рассекретила, что сумела сохранить дружбу с экс-возлюбленными благодаря умению прощать. 52-летняя знаменитость добавила, что нужно всегда сосредотачиваться на сегодняшнем дне и не тянуть за собой груз из прошлого.

«Я считаю, что прощать чрезвычайно важно. В противном случае это просто накапливается, как токсичные отходы. Нет ничего хуже, чем затаить обиду. Послушайте, люди могут делать непростительные вещи, но вы должны отпустить это и сказать: «Мы все люди. Мы делаем ошибки». Удерживать любую обиду - все равно что принять крысиный яд и ждать, когда крыса умрет», - сказала Энистон.

Напомним, что Дженнифер была дважды замужем. Первым супругом актрисы был Брэд Питт, а второй раз звезда сыграла свадьбу с Джастином Теру. Также бойфрендами Энистон были музыкант Адам Дьюриц и актер Тейт Донован.

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Теги: Дженнифер Энистон, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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