Антон Савлепов тайно женился на Ирине Горбачевой

Участник группы «Агонь» сыграл свадьбу с российской актрисой.

Известный украинский исполнитель, участник группы «Агонь» Антон Савлепов женился. Его супругой стала российская актриса родом из Донецка Ирина Горбачева.

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О тайной свадьбе пары стало известно из нового интервью Горбачевой для YouTube-проекта «А поговорить?». 33-летняя звезда объявила, что среди ее колец на пальцах есть и обручальное. Ирина рассекретила, что торжество прошло в очень узком кругу самых близких людей.

«Была свадьба. Я столкнулась со всеми своими шаблонами девочки, которая типа знаешь «а я хочу с единорогом на берегу океана стоять в арке из цветов, все в розах, меня ведет отец, на мне длинная фата и все стоят и плачут. Девочки в одинаковом». Вот эти образы, которых мы нахватали и до которым мы хотим дотянуться, а что за ними стоит? Вот мне хочется поделиться этой радостью, но не со всеми. Это будет тогда праздник для кого-то. Это праздник для родственников, всех друзей. Я очень рада тому, в каком формате мы отпраздновали. Приехали и говорю: «Ребята, до побачення!» Шампанское в руки, танцевать, никаких вопросов к гостям: «у вас все нормально». Я кайфанула от праздника, мы кайфанули вместе. Мы не пожалели о том, что поделились, но не так масштабно.

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