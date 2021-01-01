ТОП-5 самых популярных свадебных платьев звезд за десятилетие

Эксперты выяснили, снимки каких звездных невест чаще искали в Сети.

Специалисты британской компании «Find Me a Gift» проанализировали поисковые запросы в Интернете о свадебных платьях знаменитостей, чтобы выяснить, какие наряды были самыми популярными в 2010-х годах.

Читай также: ТОП-10 звездных невест, которые выбрали на свадьбу мини-платье

Так, на первом месте рейтинга самых популярных свадебных платьев десятилетия оказался наряд Меган Маркл, который в самой Великобритании каждый месяц набирает около 21 900 поисковых запросов. Экс-звезда сериала «Форс-мажоры» вышла замуж за принца Гарри в лаконичном белом платье с вырезом «лодочка» от бренда Givenchy с пятиметровой шелковой фатой с цветочными узорами, которые олицетворяли 53 страны Содружества наций.

На второй строчке с 21 500 поисковых запросов в месяц оказалась Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская пошла под венец в платье от Alexander McQueen с кружевными рукавами, V-образным вырезом и трехметровым шлейфом.

За двумя королевскими невестами в рейтинге расположилась модель Хейли Бибер, которая вышла замуж за Джастина Бибера в кружевном платье с открытыми плечами и эффектным вырезом на спине. Наряд Хейли, который сшила креативный директор бренда Off-White Вирджил Абло, набирает 5 800 запросов в месяц.

Читай также: ТОП-5 свадебных платьев звезд, которые чаще всего копируют невесты

Четвертой в списке стала американская певица Ариана Гранде. Ее свадебный наряд собрал 2 400 поисков в Сети. На церемонии бракосочетания с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом артистка появилась в наряде с оголенными плечами и вырезом на спине от Вери Вонг.

В ТОП-5 по поискам в Интернете также попало свадебное платье британской певицы Элли Голдинг (около 1 600 запросов ежемесячно). Знаменитость выбрала на торжество платье в пол с длинными рукавами, украшенное жемчужинами, от бренда Chloe.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.