Барбра Стрейзанд раскритиковала нашумевшую ленту «Звезда родилась» с Леди Гагой

Что не понравилось двукратной лауреатке «Оскара» в фильме с участием Леди Гаги и Брэдли Купера.

Обладательница двух статуэток «Оскара», знаменитая актриса и певица Барбра Стрейзанд раскритиковала фильм 2018 года «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером. 79-летняя артистка в эфире австралийского шоу «The Sunday Project» назвала картину «неправильной идеей».

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Первоначально «Звезда родилась» была снята в 1937 году с Джанет Гейнор и Фредериком Марчем, а затем был выпущен римейк ленты с Джуди Гарлэнд и Джеймсом Мэйсоном в 1954 году. Позже сама Стрейзанд сыграла в еще одной версии фильма вместе с Крисом Кристофферсоном в 1976 году.

Барбра призналась, что когда узнала, о съемках третьего римейка картины, то надеялась, что фильм будет менее похожим на предыдущие версии. Также она рассекретила, что сначала роли Джексона и Элли предлагали Уиллу Смиту и Бейонсе.

«Сначала, когда я услышала, что фильм сделают снова, и это должны были быть Уилл Смит и Бейонсе, я подумала, что это интересно. Действительно сделать это снова по-другому, другая музыка, интегрированные актеры, я подумала, что это отличная идея. Поэтому я была удивлена, когда увидела, насколько фильм похож на версию 1976 года. Меня не столько заботит успех, сколько оригинальность. Как было у нас», - заявила Барбра.

Отметим, что Леди Гага и Стрейзанд обе получили «Оскар» за саундтрек к фильмам «Звезда родилась. Барбра – за песню «Evergreen», а Гага – за трек «Shallow».

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