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«Секс в большом городе»: Кто заменит Саманту в продолжении сериала

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Сара Джессика Паркер рассекретила имя актрисы, которая сыграет в продолжении сериала «Секса в большом городе».
«Секс в большом городе»: Кто заменит Саманту в продолжении сериала
«Секс в большом городе»: Кто заменит Саманту в продолжении сериала
Getty Images

Известная американская актриса Сара Джессика Паркер обнародовала в соцсети новые кадры со съемок продолжения культового сериала «Секс в большом городе», тем самым раскрыв главную интригу. 56-летняя знаменитость рассекретила, какая актриса заменит отказавшуюся от участия в проекте Ким Кэттролл.

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На своей странице в Инстаграм Паркер подтвердила, что в сиквеле «И просто так…» (And Just Like That) как и прежде будет четыре подруги. Вместо Саманты Джонс появится новая героиня, которую сыграет 50-летняя Николь Ари Паркер. Ранее актриса снималась в сериалах «Пища для души», «Полиция Чикаго» и кинолентах «Бриллиантовый полицейский» и «Вспоминая титанов».

«Ой как хорошо. Я бы всю ночь напевала с этим трио песни о любви 70-х», - подписала свежие кадры Сара Джессика.

Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Николь Ари Паркер
Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Николь Ари Паркер
instagram.com/sarahjessicaparker
Кто заменит Саманту в продолжении
Кто заменит Саманту в продолжении "Секса в большом городе"
instagram.com/sarahjessicaparker
Актрисы сериала «И просто так…» (And Just Like That)
Актрисы сериала «И просто так…» (And Just Like That)
instagram.com/sarahjessicaparker

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Теги: Секс в большом городе, Сара Джессика Паркер
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Источник: ivonа bigmir)net

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