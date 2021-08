«Секс в большом городе»: Кто заменит Саманту в продолжении сериала

Сара Джессика Паркер рассекретила имя актрисы, которая сыграет в продолжении сериала «Секса в большом городе».

Известная американская актриса Сара Джессика Паркер обнародовала в соцсети новые кадры со съемок продолжения культового сериала «Секс в большом городе», тем самым раскрыв главную интригу. 56-летняя знаменитость рассекретила, какая актриса заменит отказавшуюся от участия в проекте Ким Кэттролл.

На своей странице в Инстаграм Паркер подтвердила, что в сиквеле «И просто так…» (And Just Like That) как и прежде будет четыре подруги. Вместо Саманты Джонс появится новая героиня, которую сыграет 50-летняя Николь Ари Паркер. Ранее актриса снималась в сериалах «Пища для души», «Полиция Чикаго» и кинолентах «Бриллиантовый полицейский» и «Вспоминая титанов».

«Ой как хорошо. Я бы всю ночь напевала с этим трио песни о любви 70-х», - подписала свежие кадры Сара Джессика.

