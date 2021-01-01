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В Сети показали дом Синтии Никсон за 4,4 миллиона долларов

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Звезда сериала «Секс в большом городе» купила новый особняк.
В Сети показали дом Синтии Никсон за 4,4 миллиона долларов
В Сети показали дом Синтии Никсон за 4,4 миллиона долларов
Getty Images

Американская актриса Синтия Никсон, которая наиболее известна украинскому зрителю по роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе», приобрела новое жилье. Звезда купила роскошный особняк за 4,4 миллиона долларов.

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По данным сайта Realtor, новый дом Никсон расположен в Нью-Йорке в районе Ист-Сайд на Манхэттене. Общая площадь таунхауса 55-летней актрисы составляет 4000 квадратных фунтов (около 372 квадратных метров). В нем есть камин, две спальни, гардеробная, столовая, кухня и просторный холл. Здание было построено 120 лет назад.

Смотрите, как выглядит интерьер нового дома Синтии Никсон:

Дом актрисы Синтии Никсон
Дом актрисы Синтии Никсон
realtor.com
Дом актрисы Синтии Никсон
Дом актрисы Синтии Никсон
realtor.com
Дом актрисы Синтии Никсон
Дом актрисы Синтии Никсон
realtor.com
Дом актрисы Синтии Никсон
Дом актрисы Синтии Никсон
realtor.com
Дом актрисы Синтии Никсон
Дом актрисы Синтии Никсон
realtor.com
Дом актрисы Синтии Никсон
Дом актрисы Синтии Никсон
realtor.com
Дом актрисы Синтии Никсон
Дом актрисы Синтии Никсон
realtor.com

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Теги: Синтия Никсон, Секс в большом городе, дома звезд, дома знаменитостей
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Источник: ivonа bigmir)net

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