В Сети показали дом Синтии Никсон за 4,4 миллиона долларов
Американская актриса Синтия Никсон, которая наиболее известна украинскому зрителю по роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе», приобрела новое жилье. Звезда купила роскошный особняк за 4,4 миллиона долларов.
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По данным сайта Realtor, новый дом Никсон расположен в Нью-Йорке в районе Ист-Сайд на Манхэттене. Общая площадь таунхауса 55-летней актрисы составляет 4000 квадратных фунтов (около 372 квадратных метров). В нем есть камин, две спальни, гардеробная, столовая, кухня и просторный холл. Здание было построено 120 лет назад.
Смотрите, как выглядит интерьер нового дома Синтии Никсон:
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