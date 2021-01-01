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Скандальная бывшая Джонни Деппа впервые стала мамой

Поговаривают, что Эмбер Херд воспользовалась услугами суррогатной матери.
Скандальна бывшая Джонни Деппа впервые стала мамой
Скандальна бывшая Джонни Деппа впервые стала мамой
Getty Images

Американская актриса Эмбер Херд, которая прославилась скандальным разводом с Джонни Деппом объявила о том, что весной впервые стала мамой. На своей странице в Инстаграм звезда «Аквамена» рассекретила пол новорожденного ребенка, имя и дату рождения.

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35-летняя Херд сообщила, что 8 апреля у нее родилась девочка. Дочь актрисы получила имя Уна Пейдж. Новую публикацию Эмбер дополнила трогательным фото с малышкой. На снимке новоиспеченная мамочка лежит в постели и нежно прижимает к груди маленькую дочь.

«Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом. Я надеюсь, что мы подошли к тому моменту, когда отказ от кольца для детской кроватки стало нормой. Часть меня хочет отстаивать, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что характер моей работы заставляет меня контролировать это. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она начало моей оставшейся жизни», - написала Херд.

В Сети появились предположения, что знаменитость воспользовалась услугами суррогатной матери. Ранее мировые СМИ писали, якобы Херд не может родить сама из-за проблем со здоровьем.

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Теги: Эмбер Херд, Джонни Депп, дети звезд, суррогатное материнство, беременность звезд
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