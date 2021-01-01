Скандальная бывшая Джонни Деппа впервые стала мамой

Поговаривают, что Эмбер Херд воспользовалась услугами суррогатной матери.

Американская актриса Эмбер Херд, которая прославилась скандальным разводом с Джонни Деппом объявила о том, что весной впервые стала мамой. На своей странице в Инстаграм звезда «Аквамена» рассекретила пол новорожденного ребенка, имя и дату рождения.

Читай также: В Сети появилось редкое фото Кита Харингтона с сыном

35-летняя Херд сообщила, что 8 апреля у нее родилась девочка. Дочь актрисы получила имя Уна Пейдж. Новую публикацию Эмбер дополнила трогательным фото с малышкой. На снимке новоиспеченная мамочка лежит в постели и нежно прижимает к груди маленькую дочь.

«Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом. Я надеюсь, что мы подошли к тому моменту, когда отказ от кольца для детской кроватки стало нормой. Часть меня хочет отстаивать, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что характер моей работы заставляет меня контролировать это. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она начало моей оставшейся жизни», - написала Херд.

В Сети появились предположения, что знаменитость воспользовалась услугами суррогатной матери. Ранее мировые СМИ писали, якобы Херд не может родить сама из-за проблем со здоровьем.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.