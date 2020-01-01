Джонни Депп проиграл суд по делу об избиении бывшей жены
Популярный голливудский актер, звезда серии фильмов “Пираты Карибского моря“ Джонни Депп проиграл суд против британского издания The Sun. 57-летний артист обвинил таблоид в клевете из-за статьи, в которой говорилось, что Депп избивал свою экс-жену Эмбер Херд.
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Как сообщает Daily Mail, судья Высокого суда Великобритании Эндрю Никол изучил материалы дела и пришел к выводу, что утверждения The Sun “в основном верные“. Джонни обвинили в двенадцати из четырнадцати избиениях Херд, начиная с 2013 года.
“Несмотря на то, что Депп доказал необходимые элементы своего основания для иска в клевете, ответчики показали, что то, что они опубликовали, было по существу правдой. Я пришел к этим выводам, подробно изучив 14 инцидентов, на которые ссылаются ответчики, а также общие данные, которые представил истец“, - заявил судья.
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