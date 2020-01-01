Джонни Депп проиграл суд по делу об избиении бывшей жены

Голливудский актер Джонни Депп не смог доказать, что не бил бывшую жену Эмбер Херд.

Популярный голливудский актер, звезда серии фильмов “Пираты Карибского моря“ Джонни Депп проиграл суд против британского издания The Sun. 57-летний артист обвинил таблоид в клевете из-за статьи, в которой говорилось, что Депп избивал свою экс-жену Эмбер Херд.

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Как сообщает Daily Mail, судья Высокого суда Великобритании Эндрю Никол изучил материалы дела и пришел к выводу, что утверждения The Sun “в основном верные“. Джонни обвинили в двенадцати из четырнадцати избиениях Херд, начиная с 2013 года.

“Несмотря на то, что Депп доказал необходимые элементы своего основания для иска в клевете, ответчики показали, что то, что они опубликовали, было по существу правдой. Я пришел к этим выводам, подробно изучив 14 инцидентов, на которые ссылаются ответчики, а также общие данные, которые представил истец“, - заявил судья.

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