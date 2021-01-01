В Сети появилось редкое фото Кита Харингтона с сыном

Папарацци сфотографировали актера на прогулке с малышом.

В феврале 2021 года в мировых СМИ появилась информация, что звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. У супругов родился сын.

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Новоиспеченные мама и папа ведут скрытный образ жизни. Таблоидам до сих пор не удалось выяснить имя малыша. Зато на днях папарацци впервые сфотографировали мальчика на прогулке со звездным отцом в Нью-Йорке.

На свежем кадре, которой моментально разлетелся по соцсетях, можно увидеть, как Харингтон в черной футболке и светлых джинсах держит на руках маленького сына в полосатом костюме.

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