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В Сети появилось редкое фото Кита Харингтона с сыном

Папарацци сфотографировали актера на прогулке с малышом.
В Сети появилось редкое фото Кита Харингтона с сыном
В Сети появилось редкое фото Кита Харингтона с сыном
Getty Images

В феврале 2021 года в мировых СМИ появилась информация, что звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. У супругов родился сын.

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Новоиспеченные мама и папа ведут скрытный образ жизни. Таблоидам до сих пор не удалось выяснить имя малыша. Зато на днях папарацци впервые сфотографировали мальчика на прогулке со звездным отцом в Нью-Йорке.

На свежем кадре, которой моментально разлетелся по соцсетях, можно увидеть, как Харингтон в черной футболке и светлых джинсах держит на руках маленького сына в полосатом костюме.

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Теги: Кит Харингтон, Роуз Лесли, дети звезд, папарацци
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Источник: ivonа bigmir)net

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