«Я даже не упала»: Елена Кравец рассказала, как нелепо сломала ногу

Звезде «Квартала 95» наложили гипс.

Актрисе «Студии Квартал 95» Елена Кравец получила серьезную травму ноги, из-за чего не смогла вести новый выпуск программы «Твой день».

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В эфире канала 1+1 Елена рассказала, что ей пришлось обратиться к врачам, которые диагностировали у нее перелом плюсневой кости и наложили гипс. По словам Кравец, травма получилась весьма нелепой. Актриса заявила, что просто запуталась в своих штанах.

«Это такая трагикомедия. Я не знаю, как это могло случится вчера. Ничего не предвещало беды. Я пришла домой, накупила себе черешни, собиралась заняться делами, и я запуталась просто в собственных широких шелковых штанах. Я споткнулась, ударилась ногой об дверной косяк, я даже не упала, я просто очень сильно ударилась. Через 15 минут - отек и сильная боль. Мы поехали в больницу. Врачи поржали, наложили гипс. Я сломала плюсневую кость - это такая подушечка, на которую мы становимся», - поделилась Кравец.

Елена в шутку добавила, что таким образом хотела проявить свою солидарность с украинскими футболистами, которые тоже травмировались на матче с Швецией в рамках «Евро 2020».

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