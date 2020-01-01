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Дома звезд: В каких особняках живут украинские и зарубежные знаменитости

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Как выглядят дома Памелы Андерсон, Дакоты Джонсон, Натальи Могилевской и Юлии Саниной.
Дома звезд: В каких особняках живут украинские и зарубежные знаменитости
Дома звезд: В каких особняках живут украинские и зарубежные знаменитости
Getty images

В Сети появилась информация о том, что известная американская модель и актриса канадского происхождения Памела Андерсон, которая недавно в шестой раз вышла замуж, решила сменить место жительства. 53-летняя звезда выставила на продажу свой дом в Малибу и переезжает в Канаду, где ей в наследство от бабушки достался коттедж. 

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По случаю таких кардинальных перемен в жизни Андерсон, Ivona предлагает ознакомится с интерьером трехэтажного особняка в Калифорнии, который Памела продает за 15 миллионов долларов. А также увидеть, в каких домах живут еще три зарубежные и украинские знаменитости.

  • Дом Памелы Андерсон

В роскошном особняке актрисы «Спасателей Малибу» есть четыре спальни, четыре ванны, большая кухня и сауна. На крыше дома можно увидеть уютную террасу с лежаками. Также на территории есть бассейн, конюшня и частный пляж.

Смотрите в галерее, как выглядит дом Памелы Андерсон за 15 миллионов долларов:

  • Дом Дакоты Джонсон

Звезда фильмов “Пятьдесят оттенков серого“ Дакота Джонсон провела экскурсию по своему дому для журналистов издания об архитектуре Architectural Digest. Роскошный особняк находится в уединенном уголке Лос-Анджелеса.

Главная особенность дома 31-летней актрисы – это множество дверей и большие окна. На первом этаже Джонсон обустроила кабинет, где хранит любимые фотографии и памятные записки. Также у нее есть гардеробная с огромным количеством шкафов, кухня в зеленых и белых тонах, небольшой бассейн и просторная ванная с дверью, которая ведет в сад.

  • Дом Юлии Саниной

​Фронтвумен «The Hardkiss» Юлия Санина вместе со своим супругом, музыкантом Валерием Бебко и 5-летним сыном Даниилом приоткрыла дверь своего дома для публики. 30-летняя артистка устроила экскурсию для программы «Світське життя».

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В роскошном особняке, площадью около 300 квадратных метров, можно увидеть просторную кухню-гостиную с камином, детскую с интересным дизайном, гардеробную и даже студию звукозаписи. Также у Юлии есть небольшой сад и огород, где она сама выращивает помидоры, зелень и землянику.

  • Дом Натальи Могилевской

Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская недавно переехала из центра Киева в эко-домик на Осокорках. Экскурсию для фанов 45-летняя артистка пока не проводила. Однако, журналистам издания «Страна.ua» удалось сделать несколько кадров ее нового жилья. Отмечается, что небольшой двухэтажный домик Могилевской выполнен из дерева, а на его крыше можно увидеть солнечные батареи.

В коттедже есть кухня-гостиная, несколько спален, уличная терраса и зал для музыкальных репетиций. Также на территории имеется гараж на один автомобиль.

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Теги: дома знаменитостей, дома звезд, Наталья Могилевская, Памела Андерсон, Юлия Санина, Дакота Джонсон
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Источник: ivonа bigmir)net

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