Ivona подготовила подборку лучших образов героинь в честь продолжения культового сериала.

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«Секс в большом городе» возвращается — и эта новость, кажется, всколыхнула общественность не хуже, чем известия о звездных свадьбах и беременностях. На это есть ряд причин: найти более культовый сериал нужно постараться. С момента выхода последнего сезона прошло уже целых 16 лет, но страсти по нему не утихают до сих пор.

Даже несмотря на то, что городская бурная жизнь четырех подруг пользуется бешеной популярностью, ее возвращению оказались рады не все. Во‑первых, потому что подруг теперь станет три: Ким Кэтролл от участия в проекте отказалась, а значит, из истории теперь будет вычеркнуто имя Саманты Джонс — и это действительно большая потеря для сюжета. Во‑вторых, все мы знаем про дурную славу продолжения слишком громких сериалов— как известно, они редко бывают по‑настоящему удачными.

Не будем гадать, чем обернется продолжение любимого сериала миллионов женщин по всему миру, но точно знаем, что он будет очень интересным в плане стиля и модных образов. Ведь в том числе и за него шоу заслужило такую любовь зрителей. Самым крутым является тот факт, что образы главных героинь до сих пор не утратили своей актуальности - а какие-то и вовсе обрели иную интерпретацию.

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Небезызвестно, мода циклична — и сейчас она сделала очередной оборот, вернувшись в ту же точку, где была в конце 90-х и начале нулевых. Поэтому нет ничего удивительного в том, что образы Керри, Саманты, Шарлотты и Миранды того времени сейчас кажутся такими стильными. Делимся с Вами блестящей подборкой, вдохновляемся, и с нетерпением ждем старт съемок продолжения легендарного сериала!

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

Они возвращаются: 20 лучших образов героинь сериала «Секс в большом городе» pinterest.com

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