Регина Тодоренко похвасталась встречей с Сарой Джессикой Паркер

Сейчас ведущая вместе с Владом Топаловым находится на отдыхе в Нью-Йорке.

На прошлой неделе популярная ведущая и певица Регина Тодоренко похвасталась трогательным подарком от мужа. Влад Топалов решил исполнить мечту любимой, купив два билета в Нью-Йорк. А несколько часов назад телезвезда рассекретила, что в Америке исполнилось еще одно ее заветное желание.

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Так, на своей странице в Инстаграм Тодоренко рассекретила, что встретила голливудскую актрису Сару Джессику Паркер на съемочной площадке продолжения сериала «Секс в большом городе».

«Из новостного паблика я узнала, что сейчас проходят съемки Секса в большом городе в Нью-Йорке, мне очень захотелось встретиться с Сарой, но я и подумать не могла, что все случится так быстро. Мы выложили видео с Владом в Инстаграм с призывом познакомиться. Благодарю вас, что поддержали (в комментариях Сары сотни сообщений с тэгом #meetRegina). На обед Влад пригласил меня в ресторан «Бальтазар». Когда мы вышли из такси, он обратил мое внимание на машины с кинооборудованием. Я сразу поняла, что Сара где-то рядом. Через минуту увидела ЕЁ, такую красивую и энергичную! И всю команду сериала, стоящую на расстоянии 10 метров от меня», - поделилась подробностями ведущая.

Сделать селфи с кумиром Регина не решилась, чтобы не помешать съемочному процессу. Однако, зразу после встречи с Паркер купила туфли в магазине актрисы.

«Конечно, я не осмелилась подойти и помешать процессу съемок ради селфи, очень хотелось, но еще больше хочется увидеть готовый сериал. Я знаю, что мы ещё встретимся, возможно, где-то на ковровой дорожке кинофестиваля, а, возможно, за чашкой кофе и обязательно сделаем селфи. После этой невероятной встречи мы с мужем отправились в обувной магазин SJP, чтобы продлить мне удовольствие от увиденного и купить новые туфли, как символ того, что мечты сбываются!», - написала Тодоренко.

Регина Тодоренко встретила Сару Джессику Паркер

Регина Тодоренко встретила Сару Джессику Паркер instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко встретила Сару Джессику Паркер instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко встретила Сару Джессику Паркер instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко встретила Сару Джессику Паркер instagram.com/reginatodorenko

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