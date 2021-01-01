«Снова вместе»: воссоединение актрис сериала «Секс в большом городе»

Долгожданные съемки продолжения культового сериала начнутся совсем скоро.

Для поклонников сериала “Секс в большом городе“ сегодня настоящий праздник: Сара Джессика Паркер порадовала фанатов снимком с коллегами Кристин Дэвис и Синтией Никсон.

«Снова вместе»: подписала снимок в Instagram актриса.

Напомним, что актриса Ким Кэтролл отказалась от съемок в продолжении картины, и ее экранную Саманту мы не увидим.

Ким Кэтролл Pinterest

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Съемки проекта должны начаться со дня на день. Об этом также рассказала Сара Джессика Паркер на своей странице в Instagram. Актриса поделилась снимком у культового дома своей героини Кэрри с подписью: «Чистое совпадение? Или «История продолжается…». Но мы оказались на улице Перри в ночь перед тем, как все это начнется снова. Майкл Патрик Кинг, поехали! Я очень взволнована, мне страшно!».

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