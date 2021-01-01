Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились ради юбилея дочери Скаут

Бывшие супруги поздравили среднюю дочь с 30-летием.

В Сети появилось новое совместное фото знаменитых голливудских актеров и экс-супругов Деми Мур и Брюса Уиллиса. На днях бывшие влюбленные решили воссоединиться, чтобы поздравить одну из своих дочерей с юбилеем.

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Так, 20 июля, Скаут Уиллис отметила тридцатый день рождения. На своей странице в Инстаграм именинница обнародовала снимок, где она позирует в обнимку со звездными родителями на фоне природы.

На фото Скаут запечатлена в длинной белой футболке, Деми позировала в светлом костюме с узорами розового цвета, а Брюс выбрал на семейный праздник белую рубашку и джинсы.

«30 лет назад выпала редкая коллаборация 2 из 3 ДемиБрюс», - с юмором подписала кадр Скаут.

Напомним, что Мур и Уиллис были женаты в 1987-2000 годах. Кроме Скаут, у бывших супругов есть еще две дочери – 32-летняя Румер и 27-летняя Таллула. Во втором браке с фотомоделью Эммой Хеминг у Брюса родились еще две дочери: Мейбел и Эвелин.

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