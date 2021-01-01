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«Исполнил давнюю мечту»: Тодоренко похвасталась дорогим подарком от мужа

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Влад Топалов преподнес Регине билеты в город ее мечты.
«Исполнил давнюю мечту»: Тодоренко похвасталась дорогим подарком от мужа
«Исполнил давнюю мечту»: Тодоренко похвасталась дорогим подарком от мужа
instagram.com/reginatodorenko

Популярная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко похвасталась трогательным поступком мужа, российского музыканта Влада Топалова. На своей странице в Инстаграм она рассказала, как возлюбленный исполнил ее давнюю мечту.

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Оказывается, что звезда тревел-шоу «Орел и Решка» облетевшая полмира, ни разу не была в Нью-Йорке. Топалов решил это исправить. Певец завязал жене глаза и отвез ее в аэропорт, где вручил билеты в «город мечты».

«Я счастлива, что встретила тебя, Влад Топалов. Ты исполняешь мои мечты, наполняешь мою жизнь самыми редкими яркими красками. Казалось бы, чем можно удивить путешественника с опытом? «Она уже весь мир облетела», - а вот и нет! Моя давняя мечта - путешествие в Нью-Йорк, где я еще никогда не была. Могла ли я себе представить, что, когда-то давно, заполняя список желаний в дневнике и чиркая ручкой по листку название «New York», ВЛАД ТОПАЛОВ, кумир миллионов, станет моим мужем и подарит путешествие в город мечты? ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВСЕМ СЕРДЦЕМ!», - написала Тодоренко.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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Источник: Ivonа bigmir)net

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