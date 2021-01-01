«Исполнил давнюю мечту»: Тодоренко похвасталась дорогим подарком от мужа

Влад Топалов преподнес Регине билеты в город ее мечты.

Популярная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко похвасталась трогательным поступком мужа, российского музыканта Влада Топалова. На своей странице в Инстаграм она рассказала, как возлюбленный исполнил ее давнюю мечту.

Читай также: ТОП-10 знаменитостей, у которых есть собственные острова

Оказывается, что звезда тревел-шоу «Орел и Решка» облетевшая полмира, ни разу не была в Нью-Йорке. Топалов решил это исправить. Певец завязал жене глаза и отвез ее в аэропорт, где вручил билеты в «город мечты».

«Я счастлива, что встретила тебя, Влад Топалов. Ты исполняешь мои мечты, наполняешь мою жизнь самыми редкими яркими красками. Казалось бы, чем можно удивить путешественника с опытом? «Она уже весь мир облетела», - а вот и нет! Моя давняя мечта - путешествие в Нью-Йорк, где я еще никогда не была. Могла ли я себе представить, что, когда-то давно, заполняя список желаний в дневнике и чиркая ручкой по листку название «New York», ВЛАД ТОПАЛОВ, кумир миллионов, станет моим мужем и подарит путешествие в город мечты? ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВСЕМ СЕРДЦЕМ!», - написала Тодоренко.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.