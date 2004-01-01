ТОП-10 знаменитостей, у которых есть собственные острова
Благодаря высоким заработкам эти актеры и исполнители смогли себе приобрести не только роскошные особняки, но и частные острова. Узнайте, кто из знаменитостей может похвастаться отпуском на личном пляже.
- Джонни Депп
Читай также: Бывшая Джонни Деппа Ванесса Паради появилась в Каннах с новым мужем
В собственности голливудского актера Джонни Деппа есть личный остров Little Halls Pond Cay в Багамском архипелаге, который она купил в 2004 году за 3,6 млн долларов. На острове насчитывается пять пляжей, двое из которых названы в честь дочери и сына Деппа. В 2015 году появились слухи, что кинозвезда приобрел необитаемые острова в Эгейском море за 4,2 миллиона евро.
- Леонардо Ди Каприо
16 лет назад обладатель «Оскара» Леонардо Ди Каприо стал владельцем Blackadore Caye в Карибском море у берегов Белиза. Поговаривают, что часть острова актер превратил в экологически чистый курорт. Во сколько обошлась покупка, Лео не рассекретил. Однако по данным СМИ, знаменитость мог потратить от 1,75 до 2,4 миллионов долларов.
- Бейонсе
Всемирно известная исполнительница Бейонсе на день рождения получила от мужа шикарный подарок. Рэпер Джей Зи купил для супруги остров на Багамах за 3 миллиона долларов.
- Ким Кардашьян
Читай также: Вечные холостяки и холостячки: Кто из звезд ни разу не состоял в браке
В 2014 году светская львица и ее дочь Норт стали обладательницами Turtle у берегов Австралии. На острове, который обошелся телезвезде в 5 миллионов долларов, есть роскошный дом с тремя спальнями.
- Селин Дион
Певица Селин Дион решила купить остров Gagnon недалеко от дома в Квебеке. Там звезда построила шикарный особняк, который недавно продала за 30 миллионов долларов.
- Шакира
Одна из самых успешных латиноамериканских певиц в 2006 году купила Bonds Cay на Багамах за 16 миллионов долларов. Шакира мечтает превратить личный остров в курортный комплекс.
Читай также: Николас Кейдж впервые появился на публике с пятой женой
- Николас Кейдж
Еще один обладатель собственного острова на Багамах. В 2006 году Николас Кейдж купил Leaf Cay за 3 миллиона долларов.
- Эдди Мерфи
В 2007 один из самых известных комедийных актеров Эдди Мерфи купил за 15 миллионов Rooster Cay на Багамах. Ходят слухи, что это не единственный остров кинозвезды в Багамском архипелаге.
- Мел Гибсон
В 2005 году актер Мел Гибсон приобрел самый крупный остров на архипелаге Фиджи. Земля в южной части Тихого океана под названием Mago обошлась артисту в 9 миллионов долларов. По некоторых источникам, цена на остров достигла 15 миллионов.
- Рики Мартин
Пуэрториканский исполнитель Рики Мартин в 2008 году купил часть архипелага Angra dos Reis у берегов Бразилии. За личный остров артист заплатил 8 миллионов долларов.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Мила Кунис отговорила мужа Эштона Кутчера лететь в космос
- Кристен Стюарт заподозрили в тайной свадьбе с девушкой
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.