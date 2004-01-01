Эти актеры и музыканты настолько богаты, что могут позволить себе частный остров.

ТОП-10 знаменитостей, у которых есть собственные острова Getty Images

Благодаря высоким заработкам эти актеры и исполнители смогли себе приобрести не только роскошные особняки, но и частные острова. Узнайте, кто из знаменитостей может похвастаться отпуском на личном пляже.

Джонни Депп

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В собственности голливудского актера Джонни Деппа есть личный остров Little Halls Pond Cay в Багамском архипелаге, который она купил в 2004 году за 3,6 млн долларов. На острове насчитывается пять пляжей, двое из которых названы в честь дочери и сына Деппа. В 2015 году появились слухи, что кинозвезда приобрел необитаемые острова в Эгейском море за 4,2 миллиона евро.

Джонни Депп Getty Images

Леонардо Ди Каприо

16 лет назад обладатель «Оскара» Леонардо Ди Каприо стал владельцем Blackadore Caye в Карибском море у берегов Белиза. Поговаривают, что часть острова актер превратил в экологически чистый курорт. Во сколько обошлась покупка, Лео не рассекретил. Однако по данным СМИ, знаменитость мог потратить от 1,75 до 2,4 миллионов долларов.

Леонардо Ди Каприо Getty Images

Бейонсе

Всемирно известная исполнительница Бейонсе на день рождения получила от мужа шикарный подарок. Рэпер Джей Зи купил для супруги остров на Багамах за 3 миллиона долларов.

Бейонсе Getty Images

Ким Кардашьян

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В 2014 году светская львица и ее дочь Норт стали обладательницами Turtle у берегов Австралии. На острове, который обошелся телезвезде в 5 миллионов долларов, есть роскошный дом с тремя спальнями.

Ким Кардашьян Getty Images

Селин Дион

Певица Селин Дион решила купить остров Gagnon недалеко от дома в Квебеке. Там звезда построила шикарный особняк, который недавно продала за 30 миллионов долларов.

Селин Дион Getty Images

Шакира

Одна из самых успешных латиноамериканских певиц в 2006 году купила Bonds Cay на Багамах за 16 миллионов долларов. Шакира мечтает превратить личный остров в курортный комплекс.

Шакира Getty Images

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Николас Кейдж

Еще один обладатель собственного острова на Багамах. В 2006 году Николас Кейдж купил Leaf Cay за 3 миллиона долларов.

Николас Кейдж Getty Images

Эдди Мерфи

В 2007 один из самых известных комедийных актеров Эдди Мерфи купил за 15 миллионов Rooster Cay на Багамах. Ходят слухи, что это не единственный остров кинозвезды в Багамском архипелаге.

Эдди Мерфи Getty Images

Мел Гибсон

В 2005 году актер Мел Гибсон приобрел самый крупный остров на архипелаге Фиджи. Земля в южной части Тихого океана под названием Mago обошлась артисту в 9 миллионов долларов. По некоторых источникам, цена на остров достигла 15 миллионов.

Мел Гибсон Getty Images

Рики Мартин

Пуэрториканский исполнитель Рики Мартин в 2008 году купил часть архипелага Angra dos Reis у берегов Бразилии. За личный остров артист заплатил 8 миллионов долларов.

Рики Мартин Getty Images

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