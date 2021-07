Мила Кунис отговорила мужа Эштона Кутчера лететь в космос

Популярный голливудский актер Эштон Кутчер рассекретил, что давно мечтает попасть в космос. Артист даже приобрел билет на туристический суборбитальный полет Virgin Galactic, однако его жена, американская актриса украинского происхождения Мила Кунис оказалась против.

Читай также: Папарацци слили в Сеть редкие фото троих дочерей Рейнольдса и Лайвли

В интервью для издания CheddarNews Эштон признался, что супруге удалось его переубедить. Мила сказала мужу, что лететь в космос – это не самое лучшее решение для отца двух маленьких детей. Ради семьи Кутчер решил на время отложить мечту и вернуть назад свой билет, который заказал еще в 2012 году.

Ashton Kutcher says he sold his ticket to space back to Virgin Galactic.🚀 pic.twitter.com/zFonavhnTv