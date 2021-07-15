Мила Кунис отговорила мужа Эштона Кутчера лететь в космос
Популярный голливудский актер Эштон Кутчер рассекретил, что давно мечтает попасть в космос. Артист даже приобрел билет на туристический суборбитальный полет Virgin Galactic, однако его жена, американская актриса украинского происхождения Мила Кунис оказалась против.
Читай также: Папарацци слили в Сеть редкие фото троих дочерей Рейнольдса и Лайвли
В интервью для издания CheddarNews Эштон признался, что супруге удалось его переубедить. Мила сказала мужу, что лететь в космос – это не самое лучшее решение для отца двух маленьких детей. Ради семьи Кутчер решил на время отложить мечту и вернуть назад свой билет, который заказал еще в 2012 году.
«Когда я женился и у нас родились дети, жена сказала мне, что отправиться в космос - не лучшее решение для семьи. В результате я продал свой билет, надеясь, что в будущем я все же полечу», - поделился актер.
Ashton Kutcher says he sold his ticket to space back to Virgin Galactic.🚀 pic.twitter.com/zFonavhnTv— Cheddar News 🧀 (@cheddar) July 15, 2021
Поговаривают, что в списке тех, кто купил билеты на космические полеты Virgin Galactic есть актер Том Хэнкс, певица Леди Гага и певец Джастин Бибер.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Мила Кунис и Эштон Катчер показали интерьер своего особняка
- ТОП-10 звезд, чьи имена и фамилии мы произносим неправильно
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.