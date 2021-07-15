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Мила Кунис отговорила мужа Эштона Кутчера лететь в космос

Актеру пришлось вернуть свой билет на полет Virgin Galactic.
Мила Кунис отговорила мужа Эштона Кутчера лететь в космос
Мила Кунис отговорила мужа Эштона Кутчера лететь в космос
Getty Images

Популярный голливудский актер Эштон Кутчер рассекретил, что давно мечтает попасть в космос. Артист даже приобрел билет на туристический суборбитальный полет Virgin Galactic, однако его жена, американская актриса украинского происхождения Мила Кунис оказалась против.

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В интервью для издания CheddarNews Эштон признался, что супруге удалось его переубедить. Мила сказала мужу, что лететь в космос – это не самое лучшее решение для отца двух маленьких детей. Ради семьи Кутчер решил на время отложить мечту и вернуть назад свой билет, который заказал еще в 2012 году.

«Когда я женился и у нас родились дети, жена сказала мне, что отправиться в космос - не лучшее решение для семьи. В результате я продал свой билет, надеясь, что в будущем я все же полечу», - поделился актер.

Поговаривают, что в списке тех, кто купил билеты на космические полеты Virgin Galactic есть актер Том Хэнкс, певица Леди Гага и певец Джастин Бибер.

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Теги: Мила Кунис, Эштон Кутчер, полеты в космос, Virgin Galactic, Космос
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Источник: Ivonа bigmir)net

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